Jeff Green est un agent libre et Boston devrait éviter

Avec des bavardages émanant d'esprits de basket-ball respectés que les Celtics de Boston pourraient être à la recherche d'ajouter une aile à leur rotation au lieu de l'hypothèse populaire selon laquelle l'équipe a besoin d'un centre, un visage familier est réapparu en option.

Coupé par l'Utah Jazz, l'ancien attaquant du Celtic Jeff Green a effacé les dérogations et peut être signé par n'importe quelle équipe avec une place de liste disponible à combler, probablement pour le minimum du vétéran.

Il joue l'aile, pourrait fournir une profondeur et un leadership vétéran sans s'attendre à un grand rôle, et pourrait fournir la profondeur de l'aile que l'ancien directeur de Memphis Grizzlies, John Hollinger, avait défendu sans renoncer à ses actifs – non?

Pas exactement.

Tout d'abord, Hollinger ne faisait pas référence à l'idée que Boston a besoin de la profondeur des ailes juste pour l'avoir. Ils ont parmi les plus approfondis à cet égard comme n'importe quelle équipe de la ligue, avec jusqu'à neuf joueurs qui passent du temps dans un tel rôle.

Le problème est, comme le note Hollinger, que le décrochage après les ailes de départ de Boston est prononcé dans un système qui dépend autant des ailes pour l'offensive que pour la défense, ce qui pourrait causer des ennuis après la saison si quelqu'un crucial tourne la cheville.

Jeff Green n'est pas le type à résoudre ce problème.

Bien sûr, il a fourni des minutes de qualité aux Cleveland Cavaliers la saison précédente avant qu'ils ne fassent une course profonde aux finales de la NBA, et a été solide pour les Wizards de Washington en 2018-19.

Cette saison, cependant, il semble que Father Time se soit glissé dans le jeu des 33 ans, avec des pires chiffres en carrière au milieu d'une baisse générale qui a finalement envoyé le produit de Georgetown pour faire de la place pour un joueur à double sens à ajouter à la liste de l'Utah.

Green réussit le pire pourcentage de buts marqués de sa carrière à 0,385 au total, principalement parce qu'il tire un volume élevé de trois pointeurs malgré une moyenne bien inférieure à 32,7%.

Ajoutez des creux de carrière en rebond (2,7), passes décisives (0,7), interceptions (0,04) et pointage (7,8 points) par match, et on est obligé de poser la question que le Jazz a posée:

Est-il sensé d'avoir Jeff Green sur votre liste plutôt qu'un jeune espoir?

Il existe sans aucun doute des équipes qui pourraient utiliser les services du Maryland. Mais vaut-il la peine de retirer des minutes de développement aux Roméo Langfords et Grant Williamses de la rotation pour ajouter un joueur comme Green?

Il est sans doute un pire défenseur que quiconque sur les Celtics, et offre peu de l'autre côté du ballon pour compenser. Le meilleur argument qu'il a pour lui est qu'il fait peu d'erreurs avec sa médiocrité induite par l'âge.

Ce n’est en aucun cas une tentative de calomnier Green; il est toujours un joueur précieux pour une équipe avec une rotation qui pourrait utiliser un vétéran capable de jouer des minutes importantes lorsqu'il est appelé.

Mais avec sept recrues et neuf ailes déjà sur la liste, couper un jeune espoir pas bien pire que Green a maintenant le potentiel de devenir un meilleur joueur n'est tout simplement pas ce dont les Celtics ont besoin.

Même si vous ne souscrivez pas à la façon dont Hollinger voit les choses.

