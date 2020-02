Jeff Green excité pour une réunion «spéciale» avec Westbrook, Harden

Les Rockets seront la neuvième franchise NBA de l’attaquant vétéran Jeff Green, qui a accepté lundi de signer un contrat de 10 jours avec Houston.

Mais alors que l’équipe est nouvelle pour le joueur de 33 ans, ses deux gardes superstars de James Harden et Russell Westbrook ne le sont pas.

Après avoir été sélectionné comme choix numéro 5 au repêchage de la NBA 2007 par Seattle, Green a commencé à propulser l’attaquant à Oklahoma City de 2008 à février 2011. Ce calendrier signifie qu’il chevauchait les trois premières saisons de la carrière NBA de Westbrook, et l’initiale deux pour Harden.

Depuis lors, Westbrook et Harden sont devenus des All-Stars à neuf et huit reprises respectivement, chacun remportant un prix MVP.

Près de 10 ans plus tard, avec les trois hommes dans la trentaine, ils ont soudainement retrouvé les Rockets. Du point de vue de Green, c’est une opportunité spéciale. Dans ses commentaires à Mark Berman de Fox 26 Houston, il a déclaré:

Ça va être spécial de voir ces deux gars, la façon dont ils ont grandi. C’était merveilleux. En tant que fan du jeu, c’était génial de voir. Je suis ravi d’être à nouveau avec eux.

Jouer pour quelque chose de spécial, c’est de cela qu’il s’agit. Pour le faire avec des gars, nous sommes arrivés ensemble, ça va être spécial.

Green a joué 30 matchs avec l’Utah plus tôt cette saison, marquant 7,8 points (32,7% sur 3 points) et récupérant 2,7 rebonds en 18,4 minutes par match. Il a été levé le 24 décembre et n’a plus d’équipe depuis.

Au cours de sa carrière de 12 ans dans la NBA avec huit équipes, Green a en moyenne 13,0 points et 4,4 rebonds en 29,6 minutes. À 6 pieds 8 pouces, il est probablement une option derrière le démarreur P.J. Tucker au centre pour les plus petits Rockets.

En plus de marquer, de la hauteur et de l’espacement au sol, Green pense que son expérience de vétéran pourrait également être un atout – en tête d’un voyage à la finale de la NBA 2018 avec les Cavaliers de Cleveland. Dans l’une des performances déterminantes de sa carrière, Green a récolté 19 points et huit rebonds lors d’une victoire sur la route lors du septième match à Boston pour remporter la finale de la Conférence Est.

Dans ses commentaires à Berman, Green a réfléchi à cette expérience:

Ce que je peux faire sur le terrain, être polyvalent, l’expérience, avoir la chance d’avoir joué en finale.

À la fin de la journée, j’avais LeBron James dans mon équipe. Ici, nous avons également deux superstars dans cette équipe, avec un bon groupe de gars. J’espère que cela peut se traduire par nous emmener sur la terre promise.

Dans les deux saisons complètes de Green (2008-09 et 2009-10) avec le Thunder aux côtés de Westbrook en tant que meneur de départ, Green a affiché certains des meilleurs numéros de toute sa carrière à 15,8 points (44,9% au tir, 35,8% sur 3 points). ) et 6,3 rebonds en 37,0 minutes par match.

Maintenant, 10 ans plus tard, ce serait un choc si Green jouait n’importe où près des mêmes minutes avec les Rockets. Néanmoins, l’expérience passée ne peut certainement pas nuire, car elle concerne la découverte rapide de la chimie.

Le vert devrait être disponible pour jouer lorsque Houston (34-20) sera de retour jeudi soir à Golden State (12-43). Le match débute à 21h30. Heure centrale, avec une émission télévisée nationale exclusive sur TNT.

