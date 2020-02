Jeff Green impressionne Harden et D’Antoni pour les Rockets

Officiellement, le grand homme vétéran Jeff Green n’a qu’un contrat de 10 jours avec les Rockets de Houston. Mais lors de ses débuts avec l’équipe jeudi, il a joué comme un homme qui pourrait rester un peu plus longtemps.

Lors de la victoire de 30 points de Houston (éclatement) à Golden State, Green a marqué 17 points en 24 minutes sur le banc, et il a également pris quatre rebonds. Les Rockets étaient +19 avec Green au sol.

Le vert de 6 pieds 8 pouces, qui a effectivement servi de centre de secours à PJ Tucker dans l’approche à petite balle de Houston, a effectué 6 tirs sur 7 (85,7%) depuis le terrain – dont 4 sur 5 (80,0%) à partir de la plage de 3 points.

“Ouais, il avait l’air plutôt bien”, a déclaré l’entraîneur-chef Mike D’Antoni avec un grand sourire. “C’était bien. Il va vraiment nous aider. “

Dans les commentaires post-match aux journalistes du Chase Center, voici ce que le gardien de superstar et ancien MVP James Harden a dit de Green:

Véritable professionnel. Toujours prêt. Son nom a été appelé et il était prêt à partir. De toute évidence, il a fait de gros tirs, mais défensivement, il cadrait parfaitement avec ce que nous faisions.

Parmi les propres commentaires de Green après la partie:

Je ne m’attendais à rien. Je suis juste venu prêt à jouer. Je veux dire, je suis en forme, alors j’ai juste essayé de faire tout ce dont j’avais besoin pour aider l’équipe à gagner.

C’est du basket-ball d’équipe. Nous savons qui sont nos go-to gars, nous partageons le ballon, et nous aimons quand tout le monde est agressif et nous prenons le coup qui est là. Et quand nous partons, c’est une belle chose.

Avec des gros comme Green aidant à espacer le sol, les Rockets ont réussi 15 tirs à trois en équipe au cours de la première moitié de jeudi, et 25 pour le match. C’était la sixième fois dans l’histoire de l’équipe que Houston touchait au moins 25 à 3 points, tandis que toutes les autres franchises NBA ont deux de ces jeux, combinés.

Green semblait également apprécier de retrouver Harden et Russell Westbrook, avec qui il a joué à Oklahoma City près du début de sa carrière NBA il y a environ 10 ans.

Ça faisait du bien d’être à nouveau au sol avec ces gars James, Russ, même Thabo ramène de vieux souvenirs. Mais nous sommes ici pour créer de nouveaux souvenirs et nous essayons d’accomplir quelque chose de spécial.

Au-delà de faire des tirs et de ses contributions défensives (que Harden a noté), Green a également montré jeudi que même à 33 ans, il lui restait encore beaucoup à faire dans le réservoir en ce qui concerne son athlétisme.

Dans une séquence, Green a montré qu’il pouvait menacer l’espacement vertical en terminant un lob d’alleyoop de Westbrook. Sur une autre pièce, il a présenté une capacité à créer sa propre attaque à partir du dribble.

Green aura l’occasion de poursuivre sur sa lancée et de se venger éventuellement lorsque les Rockets rendront visite à son ancienne équipe pour un match crucial samedi soir à Salt Lake City.

Houston (35-20) traîne actuellement l’Utah (36-18) par 1,5 matchs au classement de la Conférence de l’Ouest dans la course pour l’avantage du terrain à domicile au moins au premier tour des éliminatoires de la NBA 2020, et le match de samedi décidera également de tout potentiel bris d’égalité entre les deux équipes.

Le pourboire est fixé à 20 h. Heure centrale. Houston a remporté six de ses huit derniers matchs au total, bien que l’une des deux défaites ait été contre l’Utah grâce à l’étourdissant batteur de Bojan Bogdanovic le 9 février.

.