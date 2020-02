Jeff Green retrouve ses anciens coéquipiers de Thunder Harden, Westbrook

Les Houston Rockets auraient signé l’attaquant Jeff Green pour un contrat de 10 jours.

Selon ESPN, Green devait signer mardi après avoir été annulé par l’Utah Jazz fin décembre. Green a signé un contrat d’agent libre d’un an avec l’Utah en juillet et a récolté en moyenne 7,8 points et 2,7 rebonds en 30 matchs pour le Jazz.

L’accord lui a permis de se réunir pour ses anciens coéquipiers d’Oklahoma City, James Harden et Russell Westbrook.

Repêché par le cinquième au total par les Seattle Supersonics en 2007, il a joué pour l’équipe pendant un an avant que la franchise ne déménage à Oklahoma City.

Au total, Green a joué trois saisons et demie pour Seattle / OKC avant d’être échangé aux Celtics dans le cadre d’un accord de date limite le 24 février 2011 pour Kendrick Perkins et Nate Robinson.

En 289 matchs entre les Supersonics et Thunder, Green a récolté en moyenne 14,2 points et 5,8 rebonds par match.

Il n’a disputé que 26 matchs avec les Celtics avant de rater toute la saison 2011-12 avec une maladie cardiaque.

Il est revenu l’année suivante pour jouer 81 matchs avec Boston au cours de la saison 2012-13.

Maintenant dans sa 12e année, Green a joué pour huit franchises différentes au cours de sa carrière, en moyenne 13,0 points et 4,4 rebonds en 890 matchs en carrière.

