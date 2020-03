Jeff Van Gundy: “Ils vont devoir annuler la saison NBA”

Jeff Van Gundy, ancien entraîneur et commentateur de la NBA depuis des années sur TNT, estime que la NBA ne pourra plus rejouer dans les prochains mois. Son raisonnement est clair, et c’est quelque chose que beaucoup de gens ont en tête, demander ce qui se passerait si, après la reprise de la compétition, un joueur était testé positif coronavirus:

“Ils vont devoir annuler la saison. Cela peut être repris, mais quel est le plan si quelqu’un tombe malade? Si un autre cas comme Rudy Gobert se produit? Allons-nous suspendre la saison à nouveau?”

L’ancien entraîneur des Knicks ne pense pas que cette saison puisse être jouée et ce qu’il espère, c’est que la prochaine, 2011/22, puisse être jouée: “Je ne sais pas comment la saison peut se terminer. Et je ne sais pas ce qui va se passer. , mais j’espère seulement que le prochain cours ne sera pas affecté “

Nous verrons ce qui finira par arriver. Il est vrai que le coronavirus attaque maintenant sans pitié les États-Unis et que le positivisme qui a été vécu ces derniers jours avec le retour possible de la concurrence a été abaissé par les milliers de positifs de COVID-19 qui sont donnés à ce longueur et largeur du pays.

Jeff Van Gundy lance une fléchette sur Adam Silver: “Je ne suis pas un expert, mais je serais surpris s’il soit rejoué cette saison. Ce sera très difficile. La bonne chose est que je fais confiance à Adam Silver pour faire ce qui est bien et ce qui est le mieux pour tout le monde.” pas le meilleur pour l’argent. ” pic.twitter.com/TLcK0QDQTo

