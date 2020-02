Jerami Grant obtient le meilleur score de sa carrière pour diriger les Nuggets

Jerami Grant semble avoir trouvé son écosystème idéal dans Denver Nuggets. La capacité innée d’intimider en défense et d’ouvrir le terrain en attaque, donne aux Nuggets des arguments puissants et permet à l’Oregon de retrouver la meilleure performance de sa carrière à 25 ans. Dans le triomphe Detroit Pistons en 115-98, il a signé un énorme 29 points, échouant seulement trois des quinze lancements qu’il a faits, et capturant quatre rebonds. Une pièce de plus dans l’engrenage parfait de ceux du Colorado, qui restent en deuxième position de la Conférence de l’Ouest.

Écoutez Jerami Grant alors que @VicLombardi l’attrape sur le terrain juste après la victoire de @nuggets ce soir! #MileHighBasketball pic.twitter.com/yRe5j4m7Ib

– AltitudeTV (@AltitudeTV) 26 février 2020

