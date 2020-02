Jeremy Lamb a canalisé Kobe Bryant en tirant sur la blessure de FT

Le gardien des Indiana Pacers Jeremy Lamb a subi une déchirure du LCA, un ménisque déchiré et une fracture au genou gauche dimanche contre les Raptors de Toronto.

Lamb manquera le reste de la saison pour les Pacers. Cependant, le gardien a canalisé sa mentalité Mamba intérieure en tirant sur ses lancers francs blessés, tout comme Kobe Bryant l’a fait lorsqu’il a déchiré son tendon d’Achille contre les Golden State Warriors:

Je veux juste donner à Jeremy Lamb quelques accessoires sérieux ici … Il est allé à la ligne juste après la blessure et a réussi les deux lancers francs. https://t.co/6JLl5bwL5p pic.twitter.com/kTeN4lqj1f

– Rob Perez (@WorldWideWob) 24 février 2020

L’agneau sera opéré à une date à déterminer. Les Pacers ont signé Lamb pour un contrat de 31,3 millions de dollars sur trois ans cette dernière intersaison.

Lamb a terminé sa première saison avec les Pacers avec une moyenne de 12,5 points, 4,3 rebonds et 2,1 passes décisives. Il a tiré 45,1% du terrain, 33,5% au-delà de l’arc et 83,6% de la ligne des lancers francs.

Les Pacers ont une fiche de 33-24 sur la saison. Ils occupent la sixième place au classement de la Conférence de l’Est. Indiana a une fiche de 3-5 avec le gardien de tir des étoiles Victor Oladipo dans l’alignement. Comme prévu, Oladipo est toujours en train de faire tomber de la rouille.

Les fans des Pacers et la communauté du basketball dans son ensemble prient pour que Lamb se rétablisse complètement. Il a des moyennes NBA en carrière de 10,5 points, 3,7 rebonds et 1,6 passes décisives en 481 matchs avec les Thunder d’Oklahoma City, les Hornets de Charlotte et les Pacers.

L’Indiana est de retour en action mardi contre les Hornets. Tout le monde dans l’équipe devra intensifier ses matchs maintenant que Lamb est terminé pour la saison.