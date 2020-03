Jeremy Lin débarque en Chine: “Le monde a plus que jamais besoin du basket-ball”

Après avoir traversé les pires moments de la pandémie de coronavirusLa Chine est prête à reprendre une activité normale et le sport fait partie de ce retour. Par conséquent, la ligue de basket-ball chinoise reviendra sous peu et les étrangers qui jouent reviennent au pays en ce moment. C’est le cas de Jeremy Lin, qui est déjà à Pékin prêt à jouer dès le début de l’ABC:

“J’ai atterri sain et sauf à Pékin pour commencer la saison de l’ABC. Je suis ravi de pouvoir jouer à nouveau, oui, laissant la baie de (San Francisco) inquiète et pensant à la maladie, aux pertes d’emploi et peur et anxiété face à l’inconnu. Le monde a plus que jamais besoin du basket-ball. “

