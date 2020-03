Jeremy Lin répond à un tweet de Trump l’accusant d’être raciste

Jeremy Lin est de retour en Chine pour reprendre la concurrence dans le CBA. Il a été enchaîné dans plusieurs quarantaines et fait partie de ceux qui savent ce que c’est que d’être confiné le plus longtemps. Sa patience semble avoir atteint une limite et il n’a pas hésité à répondre à un tweet de Donald Trump où il a de nouveau qualifié le coronavirus de “virus chinois”. L’ancien joueur de la NBA a répondu avec force qu’il recevait un grand soutien.

—- ‍♂️Je souhaite que vous souteniez puissamment les personnes vulnérables qui souffriront de notre mauvaise gestion de ce virus, y compris celles qui seront affectées par le racisme que vous habilitez https://t.co/QfRHiOFGEm

– Jeremy Lin (@ JLin7) 17 mars 2020

.