Jeremy Piven détaille les images inédites du camée de Kobe Bryant sur ‘Entourage’ de HBO

La joie et l’excitation qui accompagnent le calendrier se tournant vers une nouvelle année ont déjà disparu – en particulier dans le sud de la Californie – alors que 2020 a vu le tragique décès de la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant et la propagation du coronavirus (COVID-19). .

Moins d’un mois après 2020, le monde entier a pleuré la perte de Bryant, de sa fille Gianna et de sept autres passagers, après qu’un hélicoptère qui les transportait à la Mamba Sports Academy s’est écrasé sur une colline un matin brumeux.

La mort de Bryant a envoyé des ondes de choc à travers Los Angeles et la communauté NBA collective. Plusieurs joueurs actuels et anciens, ainsi que d’autres sommités, ont régulièrement partagé des moments mémorables et des conversations qu’ils ont eues avec le quintuple champion.

Et maintenant que la plupart des États-Unis sont en quarantaine dans le cadre d’une certaine variation des ordres de sécurité à domicile pour lutter contre la pandémie de coronavirus, les conversations impliquant Bryant sont à nouveau devenues monnaie courante.

L’une d’entre elles a eu lieu lors d’une réunion entre des membres de la distribution de «Entourage» de HBO pour Cameo Cares, une initiative de collecte de fonds. Constance Zimmer («Dana Gordon») étant l’hôte, la conversation d’une heure a réuni Emmanuelle Chriqui («Sloan McQuewick»), Jeremy Piven («Ari Gold») et Perrey Reeves («Mme Ari Gold»).

Leur discussion à un moment donné a abordé les apparitions des invités préférés de l’émission. Bien que la séquence n’ait jamais été incluse dans aucun épisode au cours des huit saisons de «Entourage», Piven a détaillé un cas où Bryant, sans le savoir, a laissé une impression durable:

«Un camée qui n’a jamais été vu était Kobe Bryant. Dieu repose son âme. Comme vous le savez, nous avons beaucoup tourné à Staples (Centre). Nous étions là et j’ai vu Kobe se réchauffer alors je suis allé vers lui et il est toujours si présent et courtois. La caméra est arrivée, Kobe était juste en train de s’échauffer, en prenant trois, et je suis juste entré dans le personnage et je lui ai dit que je voulais le représenter.

“Je pense qu’il est incroyablement charismatique et qu’il peut faire un excellent travail et être vraiment prolifique dans le monde du cinéma. Et il en prenait juste trois, disant simplement: «Non, mec. Je n’ai pas ce que Denzel a. Je ne l’ai tout simplement pas. Ce n’est tout simplement pas en moi. »

“Et pendant qu’il parle, il est si charismatique et fascinant et coule par trois sans manquer pendant toute la conversation. Ce qui est si drôle, c’est que les gens ne réalisent pas que c’est ça le jeu. Vous avez une action, ou une action interrompue, et son action était en train de couler par trois et de me parler. Et juste me parler en tant que lui-même, il était tellement charismatique. C’était fascinant.

«Nous avons fini par ne pas l’utiliser, mais c’était mon camée préféré qui ne l’a jamais fait (dans la série). Que Dieu le bénisse. Il était une force. “