Jerome Allen de Boston, Jaylen Brown partagent un amour pour le jogging

L’art du deejaying a de nombreux acolytes cachés à la vue, et les Celtics de Boston ne font pas exception.

Plus tôt cette saison, après que la garde de tir de quatrième année s’était intéressée aux roues en acier (comme les platines en vinyle sont souvent appelées par les disc-jockeys), il est vite devenu clair que Shaquille O’Neal n’était pas le seul ancien élève celtique. avec quelques compétences dans le métier.

Brown, un fan de musique et de culture, s’est tourné vers l’art après avoir vu DJ Diesel (nom de plume de Shaq pour son personnage deejaying) se produire à Boston cet hiver.

Les conversations qui en résulteraient révéleraient bientôt l’entraîneur-chef adjoint Jerome Allen, un peu plus tôt dans la journée sur les uns et les deux (un autre surnom insupportable pour les platines) lui-même.

“La musique fait naturellement partie de moi”, a déclaré Brown dans une interview avec le journaliste de l’équipe Taylor Snow. «Avant que je puisse me souvenir de ce qui était bien ou mal, la musique vient d’être là. Ma maman a écouté de la musique quand elle était enceinte de moi, et ça a toujours été là. “

Ainsi, pour un joueur qui a acheté un piano comme l’un de ses premiers gros achats après être devenu pro, l’intérêt pour l’art musicalement transformateur du deejaying était une progression naturelle.

“Cela vous permet de rester engagé dans quelque chose en dehors du basketball”, a-t-il ajouté. «Lorsque vous rentrez chez vous, cela vous évite les ennuis.»

La musique a fait de même pour Jerome Allen une génération et a changé plus tôt, tout comme le hip-hop était en train de s’épanouir dans son âge d’or.

Fan des artistes de la région de Philadelphie en particulier, Allen était obsédé par les nouveaux morceaux.

“Parfois, nous passions des heures et des heures à l’intérieur du magasin à la recherche de certains artistes ou rappeurs d’autres régions du pays”, a noté l’entraîneur-chef désormais adjoint.

Alors qu’Allen n’était pas la perspective que Brown sortait de l’université, il avait une solide carrière dans la NBA, rebondissant des Timberwolves du Minnesota qui l’ont recruté en 1995 pour les Indiana Pacers, Denver Nuggets et Milwaukee Bucks.

Après la fin de son séjour dans la NBA, il a joué à l’étranger pendant plusieurs années, se terminant en Turquie, où il a choisi le deejaying comme passe-temps pour combler le temps entre les matchs dans un pays étrange où peu parlaient sa langue.

Il a convaincu sa femme et son cousin d’acheter l’équipement nécessaire pour l’expédier, et lorsque sa femme est arrivée, elle était loin d’être ravie que leur salon dispose d’un espace au sol important dédié au nouvel intérêt d’Allen.

«J’ai rencontré son cousin, qui est aussi un deejay, et nous sommes allés acheter tout cet équipement haut de gamme que je ne connais pas», se souvient Aida, sa femme.

Aida a également raconté comment elle canalisait l’énergie d’Allen de manière positive lors de la visite d’amis et de sa famille.

«Chaque fois que nous recevions un visiteur des États-Unis, il devait y avoir une bataille de rap, comme un défi de rap familial… C’était fou. Mais cela nous a permis de rester connectés, de nous divertir et de nous permettre de nous amuser. »

Le passe-temps est devenu une passion, et le hooper est également devenu un disc-jockey, exerçant son nouveau métier dans tout, des clubs aux mariages.

Pour ses collègues des Celtics, entendre que le disc-jockey Allen était une surprise, certains avaient du mal à y croire au début. Mais Allen a jeté à terre lors d’un récent événement annuel de Noël pour les enfants sans-abri que l’équipe organise, et les sourcils se sont rapidement envolés.

“Quand nous avons eu cette fête de Noël et qu’il était en fait en train de faire des dejaying”, a déclaré Tatum avec un air incrédule, “j’étais comme,” Whoa, c’est assez fou. “”

“Il a des compétences”, a proposé le garde Marcus Smart. “Comme s’il avait de réelles compétences. Il est définitivement meilleur que ce à quoi nous nous attendions. “

L’amour partagé de l’art a réuni Brown et Allen, ce dernier fan de sons de la côte sud plus contemporains comme Outkast, Zaytoven et Lil Baby que les goûts de l’homme d’État plus âgé pour le Sound of Philadelphia.

“Pour moi, je regarde la musique comme le basket-ball”, a déclaré Brown.

«Je vois un rythme, je vois un battement – le battement de la balle sonne comme s’il pouvait être le battement d’un tambour. Le rythme, le mouvement, la fluidité sont tout de même. La musique a donc toujours fait partie de moi, et le basket-ball, je le vois de la même manière. »

«La musique est un art. Le basket-ball est une forme d’art », a-t-il ajouté.

«C’est probablement l’une des formes d’art les plus importantes qui nous a été donnée», a noté Allen.

Il existe depuis longtemps une relation entrelacée entre le cerclage et le deejaying, et il est rafraîchissant de le voir rajeuni pour une nouvelle génération.

Bien qu’il n’y ait pas vraiment de nouveautés sous le soleil, la prochaine génération reprend ce qui a précédé pour garder la vie fraîche et insuffler une nouvelle vie aux anciennes formes d’art.

Le retour à l’intersection de la culture du basket-ball et des deejay ne fait peut-être que commencer à Boston, mais l’auteur de cette pièce – un deejay lui-même – et beaucoup d’autres sont ravis de voir où le remix nous mènera.

.