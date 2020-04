Jerry Stackhouse chante l’hymne national

Avec la NBA en pause et New York poursuivant sa bataille contre la nouvelle épidémie de coronavirus, les jeux des Brooklyn Nets ne seront pas joués dans un avenir prévisible.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence des performances individuelles impressionnantes et des moments majeurs de l’histoire des Nets:

Après le départ des Dodgers pour Los Angeles, Brooklyn n’a pas organisé un autre match éliminatoire pour une franchise sportive majeure (basket-ball, baseball, football et hockey) jusqu’à ce que les Chicago Bulls visitent les Nets au Barclays Center le 20 avril 2013.

Six Nets a terminé à deux chiffres, Deron Williams (22 points) et Brook Lopez (21) ouvrant la voie. Mais la partie la plus unique de la soirée a été centrée sur un filet qui n’a pas marqué un seul point dans ses 12 minutes d’action.

Pour Jerry Stackhouse, c’était sa dernière manche. C’était aussi sa seule saison avec les Nets, mais cela ne l’a pas empêché de prendre le devant de la scène et de chanter l’hymne national dans le premier match de la série:

Brooklyn allait ensuite vaincre les Bulls 106-89 (pleine case).

