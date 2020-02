Jerry West a dit à Kobe Bryant de ne pas signer avec Clippers en 2004 NBA Free Agency

Bien qu’il ne soit guère débattu que Kobe Bryant est le plus grand joueur des Lakers de Los Angeles de tous les temps, il y a un argument à faire valoir que Jerry West est l’une des personnes les plus influentes de l’histoire de l’équipe.

West n’a apporté aux Lakers qu’un seul championnat en tant que joueur, mais il y a un argument à faire qu’il les a gagnés à plus de 10 d’entre eux en tant que cadre.

C’est parce que West était le directeur général qui a facilité l’arrivée de Bryant chez les Lakers tout en signant Shaquille O’Neal lors de l’intersaison NBA 1996. West a malheureusement dû se souvenir de toutes ces histoires au moment le plus tragique possible, après la mort inattendue de Bryant, Gianna Bryant et de sept autres personnes le 26 janvier.

Dans un hommage de la NBA sur TNT à Bryant, West a parlé de certains de ses souvenirs du lien père-fils comme les deux partageaient. Au cours de son discours, il a rappelé l’agence libre de Bryant en 2004, où West – qui était à l’époque un dirigeant des Memphis Grizzlies – lui avait lancé un avertissement concernant sa signature avec Los Angeles Clippers, propriété de Donald Sterling, via Jack Baer de Yahoo Sports:

“Je me souviens quand il allait quitter les Lakers”, a déclaré West. «Je n’ai jamais vraiment mentionné cela à personne. Il allait venir signer avec les Clippers, avec qui je suis maintenant impliqué en tant que consultant. Et je lui ai dit: “Kobe, en aucun cas tu ne peux faire ça.” Il était en colère contre tout le monde chez les Lakers, le propriétaire, tout le monde. J’ai dit “Kobe, tu ne peux pas aller jouer avec les Clippers. Vous ne pouvez pas jouer pour ce propriétaire. Période.’

West a parlé de ses conversations avec Bryant à ce moment-là, disant qu’il se sentait vraiment comme son père pendant une si longue période, même si lorsque ces conversations ont eu lieu, il n’avait aucun intérêt pour les Lakers:

«Nous avons eu deux conversations – il aurait pris un engagement envers les Clippers – et après la dernière, nous avons parlé pour la dernière fois. Mais il y avait tellement de choses dont nous avons parlé, car il cherchait simplement des informations. Ses parents l’ont accompagné pendant un certain temps et honnêtement, je me suis senti comme son père pendant deux ans. »

C’est peut-être le plus grand signe de l’amour que West a pour Bryant qu’il – en tant que cadre d’une équipe complètement différente – s’est mis en quatre pour s’assurer que Bryant ne signait pas avec les Clippers.

Finalement, les Lakers ont échangé O’Neal, coincé avec Bryant, et le reste appartient à l’histoire. Mais toute cette histoire aurait pu changer sans l’avertissement de West.

Il y a très peu de gens plus navrés que West pendant cette période quant à lui, il a perdu un fils. Mais pour West d’avoir la force de raconter ces histoires sur Bryant étant donné les circonstances, c’est quelque chose qui sera toujours vénéré.