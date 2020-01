Plus tôt cette semaine, comme cela semble se produire pratiquement tous les autres matchs, LeBron James a dépassé un autre Temple de la renommée dans les livres de records de la NBA. Lundi, c’est le classement des passes décisives qu’il a progressé, dépassant Isiah Thomas, star du NBA Hall of Famer et Detroit Pistons.

Interrogé sur le fait que LeBron le dépassait pour le 8e rang du classement des assistants de la NBA, Thomas ne tarissait pas d’éloges sur James, qui, selon lui, a “amélioré le jeu”, selon Brandon “Scoop B” Robinson de Heavy.com.

“LeBron James a amélioré notre jeu”, m’a dit Thomas par SMS ce matin. «Je suis vraiment content pour lui! C’est un passeur et un marqueur doué, une combinaison très rare à voir chez un joueur. J’espère qu’il continuera de relever la barre. »

Thomas faisait partie des équipes emblématiques des Detroit Pistons de la fin des années 1980 et du début des années 1990 qui ont remporté deux championnats et se sont rendus à trois finales consécutives de la NBA. Il a été intronisé au Basketball Hall of Fame en 2000 et est actuellement analyste sur NBA TV.

.