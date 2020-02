Jessie Harper de l’Arizona a illuminé les lanceurs de softball de l’équipe de rêve de l’équipe américaine

Le softball sera de retour en tant que sport médaillé aux Jeux olympiques pour la première fois en 12 ans cet été à Tokyo. Cela signifie que l’équipe américaine médaillée d’or à trois reprises est de retour et rassemble ce que certains appellent une équipe de rêve des meilleurs joueurs de softball du monde. L’équipe USA est l’équipe n ° 1 classée au monde et compte de nombreux grands joueurs du jeu.

Parmi ces légendes se trouve le lanceur Cat Osterman, qui a remporté l’or aux Jeux olympiques de 2004 et l’argent en 2018. Bien qu’il soit le plus ancien joueur de l’équipe des États-Unis à 36 ans, Osterman est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde, remportant les Jeux panaméricains et les Coupe du Japon en 2019.

Osterman semblait être en grande forme lors de son départ mardi pour l’équipe des États-Unis contre l’Arizona, la cinquième équipe classée dans le dernier sondage des entraîneurs de la NCAA. L’équipe américaine a pris une avance de 5-0 dans ce qui semblait être un décalage. Puis Jessie Harper est arrivée.

Sans aucun respect pour le statut légendaire de son adversaire, Harper a emmené Osterman TRÈS loin dans la quatrième manche sur un tir de monstre sur le champ gauche.

C’était l’un des deux coups sûrs accordés en quatre manches pour Osterman, qui a retiré huit frappeurs. Elle a quitté le match avec l’équipe des États-Unis, 5-1, mais Harper a de nouveau frappé au cinquième.

Ce tir de trois points a amené l’Arizona à un point et est venu contre Ally Carda, l’ancienne légende de l’UCLA qui a remporté les honneurs consécutifs du Joueur de l’année Pac-12 en 2014 et 2015. Les Wildcats n’ont pas gagné, mais c’était une performance heckuva pour Harper, un arrêt-court senior qui pourrait très bien se faire un nom cette année.

“C’est une frappeuse phénoménale, et je pense que c’était l’occasion pour Harper de dire:” Hé, ne m’oublie pas “”, a déclaré l’entraîneur de l’Arizona Mike Candrea au Arizona Daily Star.

Harper a mené la NCAA avec 29 circuits à domicile en tant que junior, le 13e total le plus élevé de l’histoire de la NCAA. Elle est entrée dans sa saison senior avec 66 circuits en carrière. Si elle égale la production de la saison dernière cette année, Harper égalera le record absolu de 95 circuits de la NCAA, établi par Lauren Chamberlain d’Oklahoma il y a cinq ans.

Même si Harper n’est pas à la hauteur, seuls 10 joueurs de softball universitaire ont même réussi 80 circuits à domicile, et seulement trois en ont frappé 90. Elle est déjà dans un air rare, qu’elle a pu montrer mardi soir contre les meilleurs du monde.