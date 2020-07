Jetez un œil à sa valeur nette en 2020

Vers la fin de sa carrière, Dwight Howard est devenu un acteur clé qui peut fournir de précieuses minutes hors du banc. Compte tenu de son rôle réduit, il est en fait facile d’oublier qu’il était en fait l’un des meilleurs grands hommes de la ligue à son apogée.

En tant que tel, Howard a amassé une fortune tout au long de sa carrière colorée de NBA. Au moment d’écrire ces lignes, le centre de 6 pieds 10 ans en était déjà à sa 16e saison en championnat. Tout au long de son mandat, le triple joueur défensif de l’année a empoché une somme assez importante en salaires – que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain – et ci-dessous, nous examinons de plus près sa valeur nette en 2020.

Valeur nette estimée: 140 millions de dollars

Celebrity Net Worth répertorie Dwight Howard avec une valeur nette estimée à 140 millions de dollars en 2020. Un montant assez important pour un acteur qui frappe à peine 20 minutes par nuit, non? Encore plus surprenant pour ceux qui ne sont pas en mesure d’apprécier à quel point Howard était dominant pendant son apogée.

Howard a été le premier choix au classement général lors du repêchage de 2004, avec l’Orlando Magic qui l’a accroché au tableau en tant que prochain grand homme clé. Il a été présenté comme la prochaine grande chose – littéralement – à Orlando après le départ de Shaquille O’Neal près d’une décennie plus tôt.

Howard a eu un impact énorme sur la ligue au début de sa carrière, et dès la troisième année, il était déjà un véritable All-Star. Cela a été récompensé par son premier contrat substantiel, avec Orlando signant Howard pour une prolongation de cinq ans d’une recrue d’une valeur de 83,2 millions de dollars.

La carrière d’Howard Magic a atteint son apogée en 2009, lorsqu’il a mené l’équipe jusqu’à la finale de la NBA, avant d’être battu par une équipe de Los Angeles Lakers dirigée par Kobe Bryant. Comme le destin l’aurait voulu, Howard a fini par rejoindre Kobe à Los Angeles quelque trois ans plus tard, avec le Magic appuyant sur la gâchette d’un accord à quatre équipes qui a mis fin à l’ère Howard à Orlando.

À LA, Howard a connu un relais d’une seule saison tristement décevant, affrontant Bryant à plusieurs reprises. Howard est devenu joueur autonome à la fin de la campagne 2012-13, et à ce moment-là, il n’y avait aucune chance qu’il re-signe avec les Lakers.

Cela a conduit Howard à emmener ses talents au Texas, alors qu’il mettait au crayon un contrat de quatre ans avec les Houston Rockets d’une valeur de 87,5 millions de dollars. À 28 ans, Howard était l’un des premiers grands hommes de la ligue à l’époque, et les Rockets ont creusé profondément dans leurs poches pour l’amener à Houston.

Après trois ans avec les Rockets, cependant, Howard a choisi de refuser la dernière année de son contrat d’un montant de 23,3 millions de dollars. Il est entré en agence libre et a finalement signé un autre énorme contrat avec les Atlanta Hawks pour 70,5 millions de dollars pendant trois ans.

Howard a ensuite fait un voyage ascendant et descendant au cours des quatre prochaines années, rebondissant d’une équipe à l’autre – et collectant quelques millions ici et là – avant de finalement atterrir avec les Lakers en 2019 avec un accord minimum.

En termes d’ententes d’approbation, cependant, Howard n’était pas exactement un individu très commercialisable, même s’il était l’un des meilleurs joueurs de toute la ligue à un moment de sa carrière. Néanmoins, il a signé un accord massif avec la marque de sneakers chinoise Peak en 2015, qui est estimé entre 15 et 30 millions de dollars.

Celebrity Net Worth estime que Dwight Howard gagne toujours plus de 5 millions de dollars par an rien qu’en avenants.