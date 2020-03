Jeudi prévu de la NBA à partir des files d’attente et des nouvelles des blessures: le retour de Stephen Curry

Crédit:

Crédit photo: Jane Tyska / Digital First Media / The Mercury News via .. Sur la photo: Stephen Curry

05 mars 2020, 10 h 07 HNE Ci-dessous, vous trouverez des informations sur les blessures et les alignements de départ prévus pour l’ardoise NBA de jeudi, y compris les dernières nouvelles sur Stephen Curry, Devonte ‘Graham et plus encore.Visitez le lien FantasyLabs intégré pour obtenir des nouvelles et des mises à jour en temps réel .

Vous trouverez ci-dessous les alignements de départ prévus pour chaque équipe de la NBA pour la liste de quatre matchs de jeudi, ainsi que des nouvelles notables pour chaque équipe. Pour les mises à jour en temps réel de ces files d’attente, consultez l’outil NBA Labs Insiders.

Dernière mise à jour à 10 h HE.

Programmation de la composition de la NBA à partir du jeudi 5 mars

Charlotte Hornets: Devonte ’Graham – Terry Rozier – Miles Bridges – PJ Washington – Cody Zeller

Pépites de Denver: Jamal Murray – Gary Harris – Will Barton – Paul Millsap – Nikola Jokic

Golden State Warriors: Stephen Curry – Damion Lee – Andrew Wiggins – Draymond Green – Marquese Chriss

Houston Rockets: Russell Westbrook – James Harden – Robert Covington – Maison Danuel – PJ Tucker

LA Clippers: Patrick Beverley – Kawhi Leonard – Paul George – Marcus Morris – Ivica Zubac

Philadelphia 76ers: Shake Milton – Matisse Thybulle – Glenn Robinson III – Tobias Harris – Al Horford

Rois de Sacramento: De’Aaron Fox – Bogdan Bogdanovic – Harrison Barnes – Nemanja Bjelica – Harry Giles

Raptors de Toronto: Kyle Lowry – Fred VanVleet – OG Anunoby – Pascal Siakam – Marc Gasol

Nouvelles sur les blessures

Charlotte Hornets: Devonte ’Graham (cheville) est discutable.

Pépites de Denver: Noah Vonleh (cheville) est à déterminer.

Golden State Warriors: Stephen Curry (main) jouera. Kevon Looney (hanche) est sorti. Draymond Green (genou) est discutable.

Houston Rockets: DeMarre Carroll (maladie) est discutable.

LA Clippers: Rien de nouveau.

Philadelphia 76ers: Josh Richardson (commotion cérébrale), Joel Embiid (épaule) et Ben Simmons (arrière) restent à l’écart.

Rois de Sacramento: De’Aaron Fox (abdominale) et Cory Joseph (talon) sont probables.

Raptors de Toronto: Marc Gasol (ischio-jambiers), Fred VanVleet (épaule) et Serge Ibaka (genou) sont discutables.