Jeudi projeté NBA Starting Lineups & Injury News

Crédit:

Crédit photo: Jonathan Bachman / .. Sur la photo: Patrick Beverley

13 février 2020, 09h34 HNE Vous trouverez ci-dessous des informations sur les blessures et les alignements de départ prévus pour l’ardoise NBA de jeudi, y compris les dernières nouvelles sur Jaylen Brown, Patrick Beverley et plus encore.Visitez le lien intégré FantasyLabs pour des nouvelles et des mises à jour en temps réel.

Vous trouverez ci-dessous les alignements de départ prévus pour chaque équipe de la NBA pour l’ardoise de deux matchs de jeudi, ainsi que des nouvelles notables pour chaque équipe. Pour les mises à jour en temps réel de ces files d’attente, consultez l’outil NBA Labs Insiders.

Dernière mise à jour à 9 h 30 HE.

Programmation de la composition de la NBA à partir du jeudi 13 février

Boston Celtics: Kemba Walker – Jaylen Brown – Jayson Tatum – Gordon Hayward – Daniel Theis

Los Angeles Clippers: Lou Williams – Kawhi Leonard – Paul George – Marcus Morris – Ivica Zubac

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Lonzo Ball – Jrue Holiday – Brandon Ingram – Zion Williamson – Derrick Favors

OKC Thunder: Chris Paul – Shai Gilgeous-Alexander – Luguentz Dort – Danilo Gallinari – Steven Adams

Nouvelles sur les blessures

Boston Celtics: Jaylen Brown (veau) est probable.

Los Angeles Clippers: Patrick Beverley (aine) est sorti.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Brandon Ingram (cheville) est discutable. Kenrich Williams (arrière) reste absent.

OKC Thunder: Darius Bazley (genou) reste absent.