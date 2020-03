Jeux olympiques reportés à 2021, problème Eurobasket

La grande nouvelle est devenue officielle. Il n’y aura pas d’Olympiques en 2020 en raison du coronavirus, l’événement sportif, social et culturel le plus important de la planète étant reporté à été 2021. Personne n’aurait pu prédire quelque chose comme ça il y a à peine deux mois, mais la réalité dépasse la fiction et prive tous les amateurs de sport en général, et le basket-ball en particulier, d’un tournoi magnifique. Les implications de cette décision sur la NBA et les compétitions européennes de basket-ball est évidente, favorisant le fait que certaines d’entre elles, Euroligue et Eurocup, pendant l’été, tant que la pandémie mondiale s’est apaisée.

Il semblait irréalisable qu’en août les choses soient complètement calmes à Tokyo et, surtout, que les pré-Jeux olympiques de divers sports puissent être joués. L’une des plus grandes tâches à venir pour déterminer quelles équipes concourraient au Japon était le basket-ball, Olympique Il comprenait 16 équipes et cherchera une date pour que les grands joueurs puissent y aller. La nécessité d’avoir du temps pour bien se préparer à un événement comme celui-ci a été décisive pour le CIO et le Japon pour décider de prendre cette décision, jugeant nécessaire de les contester à l’été 2021. Il n’y a pas encore de date de clôture, mais l’intention serait de le faire. du 23 juillet au 8 août.

Cela pourrait avoir de graves répercussions sur Eurobasket 2021 et autres championnats continentaux. Et est-ce que le combat pour le sceptre européen était programmé 2 au 19 septembre 2021, il semble très compliqué qu’il puisse y être conservé compte tenu du fait qu’un mois avant la Jeux olympiques de Tokyo 2021. Nous devrons être très attentifs à la nouvelle que le FIBA dans ce sens. Une autre implication importante pour les fans espagnols est de savoir si Pau Gasol tentera de disputer l’événement olympique après ce changement de dates, que nous ne pouvons pas encore discerner s’il sera positif ou négatif pour leurs intérêts.

