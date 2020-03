Jim Boylen incendie le manque d’endurance de Chicago après sa défaite face aux humbles Timberwolves

L’entraîneur-chef des Chicago Bulls Jim Boylen a éclairé son équipe, les critiquant pour leur manque de ténacité après une défaite de 115-108 contre les Timberwolves du Minnesota mercredi.

Les Bulls n’ont pas été largement dépassés, mais ils ont permis aux Timberwolves d’arracher 10 rebonds offensifs sur leurs 40 ratés, dont plusieurs clés en retard. Cela a rendu le barreur assiégé très fou:

“Je n’aimais pas ça. Ils ont récupéré 25% de leurs tirs manqués. C’est trop. Ça ne peut pas arriver. J’ai défié notre groupe », a déclaré Boylen, selon K.C. Johnson de NBC Sports Chicago. «Nous devons être plus coriaces et plus compétitifs dans les moments où il y a 50-50 balles en l’air. Nous devons faire un meilleur travail.

Les Bulls ont eu beaucoup de pièces de récupération, car ils ont joué sans le meilleur buteur Zach LaVine et ont trotté des pignons de départ comme Otto Porter Jr., Lauri Markkanen et Wendell Carter Jr. en quelques minutes.

Boylen s’en fichait:

“Je me fiche de qui reviendra. Peu m’importe qui est sorti, qui travaille sur une restriction d’une minute », a-t-il déclaré. «Je ne pensais pas que nous étions assez coriaces ce soir et je n’aimais pas ça. Vous ne pouvez pas les laisser tirer à 50% et ensuite ne pas rebondir la balle. Je ne peux pas le faire. Je n’aimais pas ça.

«Je comprends ce sur quoi nous opérons et c’est difficile pour le groupe, mais nous devons être plus coriaces. Je veux que nous rebondissions mieux la balle. Je veux que nous soyons plus physiques. Et je ne pensais pas que notre physique était assez bonne. Je comprends que nous essayons de recruter des gars. Je comprends que nous avons joué 11 gars et ces choses sont difficiles. Mais nos efforts sur le plateau défensif doivent être meilleurs. »

Le rebond était en fait assez même dans ce match, mais ce qui a vraiment blessé les Bulls, c’était de permettre aux Wolves de tirer un scandaleux 19 des 38 du centre-ville, créant une différence de 24 points avec leur tir extérieur.

Si ces coups sont ratés à la place, Boylen aurait retiré un gagnant et n’aurait pas cela comme plainte. Les Wolves ont commis de nombreux revirements (18) et ont tiré le ballon 14 fois moins que les Bulls depuis le sol, mais ont également atteint la ligne 14 fois plus.

Le rebondissement, cependant, était le plus préoccupant pour une équipe qui a joué une défense aussi poreuse pendant 48 minutes.