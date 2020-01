Jimmy Butler considère toujours LeBron James comme le meilleur joueur polyvalent de la NBA

Maintenant dans sa 17e saison NBA, LeBron James devrait prendre un peu de recul dans sa future carrière au Temple de la renommée.

Très peu de joueurs sont capables de maintenir un haut niveau de jeu à ce stade de leur carrière, mais James a aidé à porter les Lakers de Los Angeles au meilleur record de la Conférence Ouest.

Il l’a fait tout en jouant un nouveau poste, passant à la garde de pointe à temps plein et menant la ligue en passes décisives. De plus, il reste l’un des joueurs les plus difficiles à défendre, car sa combinaison de vitesse, de puissance et d’athlétisme est toujours irréelle pour n’importe quel joueur – sans parler de celui avec des kilomètres que James a mis sur son corps.

Cela n’a pas été perdu pour Jimmy Butler, qui est l’un des meilleurs joueurs à double sens de la ligue aujourd’hui. Butler a récemment écrit un article pour The Players’s Tribune sur les cinq joueurs les plus coriaces qu’il devait garder:

Il est toujours le meilleur joueur polyvalent de la ligue. Il fait littéralement tout bien. Il peut tirer. Passer. Attaquez le bord. Défendre. Vous avez besoin d’un seau? LeBron vous a. Vous avez besoin d’un rebond, d’un vol ou d’un blocage? Il vous a. Tout ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Butler approfondirait ce qui fait de James une confrontation si difficile pour pratiquement tous les joueurs de la ligue:

Lorsque vous parlez d’une combinaison de vitesse et d’athlétisme, ainsi que d’un combo de force et d’explosivité, vous devez commencer par LeBron. Il est l’un des joueurs les plus dynamiques de cette ligue. Il peut littéralement jouer toutes les positions sur le terrain et être l’élite de toutes. Cela fait de lui un cauchemar de confrontation parce que les gars plus petits et plus rapides ne peuvent pas se mettre avec lui – il les domine simplement – et les plus gros gars qui peuvent frapper avec lui dans le poste ne sont pas assez rapides pour l’empêcher d’atteindre la jante .

Il ne fait aucun doute que James est l’un des joueurs les plus uniques à avoir jamais mis les pieds sur un sol NBA. Comme l’a noté Butler, les petits joueurs ne peuvent pas gérer sa force tandis que les grands hommes ne peuvent pas suivre sa rapidité.

Il peut y avoir des questions sur combien de temps James peut continuer, mais une chose est sûre, il est toujours parmi l’élite de la NBA et il ne semble pas que cela changera bientôt.