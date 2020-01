Jimmy Butler dit que James Harden est le joueur le plus imparable de la NBA

Dans une histoire auto-écrite sur The Players Tribune, la star de Miami Heat Jimmy Butler dit qu’il pense que la plupart des joueurs de la NBA identifieraient Kevin Durant ou LeBron James comme le joueur actuel le plus imparable de la ligue.

Cependant, le choix de Butler est le gardien des Rockets de Houston James Harden.

Dans son analyse, Butler explique ce qui rend Harden si dur:

Reculer. Flotteur. Étape euro. Il a tellement dans son paquet et il frappe toujours des coups durs.

Du point de vue de Butler, tout commence avec ce célèbre pull-back.

Toute son attaque est construite sur ce recul. Il accroche la balle là-bas et vous taquine avec elle, puis il attend que vous fassiez un geste. Il vous lit. Quoi que vous décidiez de faire, il a un compteur pour ça. Parce que si vous lui donnez trop d’espace, il va prendre du recul, et probablement le faire. Si vous vous approchez trop de lui – si vous essayez de vous approcher de lui et de lui tirer dessus – il va soit se pencher en vous et tirer une faute, soit souffler juste à côté de vous et l’emmener dans le panier.

Il est l’un de ces gars pour lesquels vous planifiez votre match. Comme si vous entriez dans le jeu en disant: «Nous ne laisserons pas James nous laisser tomber 40». Et il en laisse toujours 40 sur vous. C’est la marque d’un joueur imparable.

Les autres joueurs de la liste des «cinq meilleurs» de Butler sont Durant, James, le gardien de Brooklyn Kyrie Irving et le gardien Golden State Steph Curry.

Butler était un agent libre la dernière saison, et les Rockets ont d’abord cherché à le jumeler avec Harden. Mais l’attaquant de 6 pieds 8 pouces – et originaire de Tomball, au Texas, situé juste à l’extérieur de Houston – a repoussé son équipe d’enfance pour Miami, où il affiche en moyenne 20,7 points et 7,0 rebonds par match.

Harden et Butler auraient été en communication étroite les uns avec les autres dans les semaines précédant la libre agence.

Même si Butler a laissé passer la chance de jouer avec Harden, il semble toujours considérer la star de Houston et ancien MVP comme le meilleur de la ligue.

Je pense que si vous demandiez à plusieurs personnes qui est le joueur le plus imparable de la ligue en ce moment, ce serait une confrontation entre un KD en bonne santé et James.

Mais si tu me demandes? C’est James Harden, pour la victoire.

À travers 37 matchs de la saison 2019-2020, Harden est en tête de la ligue avec une moyenne de 37,7 points par match, ce qui serait le plus haut total de tous les joueurs de la NBA en 56 ans et le plus élevé par un gardien de tous les temps.

