Jimmy Butler et le Heat allument les alarmes à Dallas

Dallas Mavericks Il a ajouté sa deuxième défaite ce matin au cours des quatre derniers matchs. Il l’a fait contre Miami Heat et pour un résultat de 118-126, et, bien que les sensations ne soient pas mauvaises, avec des Pélicans de la Nouvelle-Orléans à la hausse et une éventuelle poussée finale des Portland Trail Blazers, la franchise texane pourrait avoir du mal lors des derniers matchs de saison régulière.

Pour l’instant, les Mavs sont 6e de la Conférence Ouest avec 36 victoires et 24 défaites. Les pélicans avec un dossier de 26-33 et les Blazers avec 26-34 sont encore loin d’eux. Manquant toujours à environ 20, 21, 22 matchs, les sensations à Dallas sont calmes mais regardent toujours de côté les équipes qui suivent leur trace.

Concernant le match contre Miami, Luka Doncic et Kristaps Porzingis a réalisé de bonnes performances malgré la défaite. Le Slovène a obtenu 23 points, 4 rebonds et 10 passes décisives et le Letton 24 points, 13 rebonds, 2 passes décisives et 1 buteur.

Cependant, le meilleur de Rick Carlisle ne l’a pas été non plus. Seth Curry, en tant que garde du corps de départ, a atteint 37 points avec des lancements sur le terrain très efficaces (13-15 TC, 86,7%) et des triplets (8-9 T3, 88,9%).

Dans le Heat, les 26 points, 5 rebonds et 3 passes décisives de Jimmy Butler ont décerné au All Star le prix MVP du match. Duncan Robinson, exerçant comme une deuxième épée, a réalisé 24 points, 5 rebonds et 1 vol.

Entre Kendrick Nunn (16 points et 3 passes décisives), Goran Dragic (16 points, 4 rebonds et 5 passes décisives), Bam Adebayo (14 points et 11 rebonds) et Kelly Olynyk (13 points, 7 rebonds et 9 passes décisives) se sont occupés de autour de la nuit pour ceux de Floride, qui ajoutent leur 37e victoire de la saison.

