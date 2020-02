Jimmy Butler ouvre ses relations avec Joel Embiid, Ben Simmons

Le divorce entre Jimmy Butler et les Philadelphia 76ers continue d’être fascinant. Cela revient à une sorte de situation «il a dit, elle a dit» et personne ne sait vraiment ce qui s’est passé.

Comme Butler est parti pour rejoindre le Miami Heat en agence libre, tout le monde a supposé qu’il avait un problème avec Ben Simmons, Joel Embiid ou l’entraîneur Brett Brown. Le fait est que personne ne le sait vraiment et Butler ne révélera rien car il a même donné une raison vraiment vague pour laquelle il avait quitté Philadelphie en premier lieu.

Butler a ensuite récemment rouvert avec Sports Illustrated en disant qu’il n’a aucun problème ni scrupule avec Simmons ou Embiid:

«Je n’ai eu aucun problème avec l’un ou l’autre», dit-il. «Toujours parler à ces mecs. Je leur souhaite le meilleur. Une carrière d’une grande santé, gagnez autant d’argent que possible, gagnez autant de championnats que possible. Je n’ai eu aucun problème avec aucun de ces gars. Cela n’a tout simplement pas fonctionné comme nous le voulions. C’est la vie. Tout ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Mais vous apprenez et vous vous en éloignez. »

Butler et Embiid ont gardé une amitié étroite malgré son départ pour Miami et Simmons a même reconnu Butler au cours de la pause des étoiles félicitant son travail avec le Heat et se retrouvant éventuellement en séries éliminatoires. Il ne semble donc pas que ces gars se détestent pour une raison quelconque.

Encore une fois, personne ne sait vraiment ce qui s’est passé à Philadelphie et pourquoi Butler est parti, mais ce sont des petits morceaux comme celui-ci qui suggèrent que ce n’était pas vraiment une friction entre les joueurs. Peut-être, il voulait juste aller à Miami où il a le Heat comme quatrième tête de série à l’Est.

