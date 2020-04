Jimmy Butler perd 36, mais les Sixers perdent face aux Nets

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Cette édition remonte le temps d’un an avec le premier match des éliminatoires de la NBA avec les 3 têtes de série des Philadelphia 76ers qui ont accueilli les 6 têtes de série des Brooklyn Nets. Les Sixers étaient entrés dans les séries éliminatoires avec une tonne d’attentes beaucoup de battage médiatique après avoir acquis Jimmy Butler et Tobias Harris dans la saison pour rejoindre Ben Simmons, Joel Embiid et JJ Redick et ils cherchaient à les satisfaire. Ensuite, ils ont réalisé à quel point cela allait être difficile.

13 avril 2019

Les Sixers sont entrés en séries éliminatoires avec un avantage à domicile sur leur côté contre une équipe de Nets jeune mais talentueuse et on a supposé que Philadelphie serait en mesure de les surmonter assez facilement. Ils ont eu des problèmes avec D’Angelo Russell et Spencer Dinwiddie en saison régulière, mais cela devait être réglé en séries éliminatoires.

Ils avaient tord.

Russell a récolté 26 points et quatre passes décisives et Dinwiddie a obtenu 18 points sur le banc alors qu’ils ont réussi à vaincre un gros match de Butler dans une victoire choquante de 111-102 pour Brooklyn. Butler avait 36 ​​points et neuf rebonds tandis qu’Embiid avait 22, 15 rebonds et cinq blocs, mais Simmons et Redick ont ​​lutté et Philadelphie n’a pas été en mesure de le surmonter.

Par la suite, Embiid a déclaré aux journalistes:

Nous devons tous faire un meilleur travail. Nous. Les fans. Nous devons apporter le plaisir.

Les Sixers ont pu récupérer et gagner les quatre prochains matchs et disposer des Nets. La perte du match 1 était la définition d’un réveil pour eux et même si Brooklyn était fougueuse tout au long des quatre derniers matchs, les Sixers étaient la meilleure équipe et cela s’est montré.

.