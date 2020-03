Jimmy Butler réagit à Miami en battant les Bucks deux fois cette saison

Le Miami Heat est la seule équipe à ce jour à avoir battu les Milwaukee Bucks, leaders de la ligue, deux fois cette saison. Pour Jimmy Butler, leurs victoires sur Giannis Antetokounmpo and Co. signifient simplement qu’ils peuvent concourir au plus haut niveau.

Par John McCall du South Florida Sun-Sentinel, Butler a reconnu à quel point les Bucks ont été bons cette campagne 2019-2020. De plus, alors qu’il tentait de minimiser leurs victoires sur la meilleure équipe de Milwaukee de la NBA en disant que toutes les équipes ont leurs mauvais jours, la star de Heat a également souligné que cette expérience allait renforcer leur confiance.

«N’importe qui pouvait être battu un jour donné…. Nous avons fait quelques tirs, obtenu quelques arrêts. Ils ont fait quelques tirs », a expliqué Butler. «C’est une très bonne équipe là-bas. Ils ont vraiment fait de grandes choses… à la maison comme à l’extérieur. Nous en retirons que nous pouvons rivaliser au plus haut niveau. Mais nous savons que nous devons jouer de cette façon tous les jours à partir de maintenant. »

Dans le revers de 105-89, le Heat a maintenu Antetokounmpo à un point bas de la saison de 13 points sur un tir de 6 sur 18 sur le terrain. Le joueur par excellence en titre n’a récolté que six points à la fin de la première mi-temps – sa troisième moitié avec le score le plus bas de la saison.

Jimmy Butler lui-même a récolté 18 points, six rebonds et sept passes décisives pour Miami. Jae Crowder, qu’ils ont ramassé à la date limite du commerce, avait 18 points alimentés par six marques du centre-ville. Le garde vétéran Goran Dragic avait 15 marqueurs, tandis que Bam Abedayo a ajouté 14 points et 13 rebonds.

Le Heat a remporté trois matchs de suite et possède maintenant une fiche de 39-22 pour la quatrième place dans l’Est. Ils mettront fin à leur match aller de cinq matchs mercredi lorsqu’ils accueilleront le Orlando Magic.