Jimmy Garoppolo était assez bon pour gagner un Super Bowl jusqu’à ce qu’il ne soit pas

La plus grande question des 49ers face à cette saison se résumait à leur homme de 137 millions de dollars. Jimmy Garoppolo – lui des 208 verges au total des passes au cours de ses deux premiers départs en séries éliminatoires – serait-il capable de se tenir debout sous les lumières de la plus grande scène de la NFL?

Au cours des trois quarts, et même au milieu d’une interception de Jimmy Garoppolo très cérébrale, il a prouvé que la foi de San Francisco était bien placée. Puis, alors que les murs se refermaient autour de lui et que les Chiefs montaient leur retour typique d’après-saison, Garoppolo a puisé dans son roman préféré de Chinua Achebe. Les choses se sont effondrées.

Une avance de 20-10 s’est transformée en 20-17. Puis un déficit de 24-20. Puis, enfin, une perte de 31-20. Au cours de cette période, Garoppolo n’a complété que trois de ses 11 passes. Il a pris un sac qu’il ne pouvait absolument pas se permettre de prendre en quatrième et dixième place. Sa dernière passe du match – un dernier souffle sur le terrain, traînant de 11 points avec moins d’une minute au compteur – a été, à juste titre, interceptée.

Après avoir devancé Patrick Mahomes pendant les trois premiers trimestres, Garoppolo a été contraint de regarder son camarade QB se couvrir de confettis rouges et jaunes et raconter au monde entier ses projets Disney. Comment y arriverions-nous? Commençons par le bien:

Garoppolo a excellé quand on lui a demandé de faire des lancers intermédiaires

Garoppolo n’a pas beaucoup lancé dans le terrain lors de la saison régulière de 13 victoires des Niners. Selon SIS, il n’a lancé que 32 passes à plus de 20 mètres en champ arrière, complétant 19 d’entre elles. Cela lui a donné le meilleur taux d’achèvement de balle profonde parmi tous les débutants de la NFL l’automne dernier, mais a également montré la réticence de Kyle Shanahan à aérer le ballon.

Cette tendance a persisté dans le Super Bowl. Garoppolo n’a tenté que deux passes de plus de 20 verges, doublant son total depuis ses deux premiers départs en séries éliminatoires. C’était une autre histoire dans l’espace intermédiaire de 10 à 19 mètres en aval.

La puissante attaque au sol de San Francisco a atteint en moyenne 6,4 mètres par course dimanche, ce qui a rapproché les secondeurs de Kansas City de la ligne de mêlée à chaque match. Cela, couplé à la couverture médiatique collante des demi de coin des Chiefs, a laissé un morceau d’espace ouvert au milieu du terrain où Garoppolo a prospéré. Il a lancé neuf passes dans cette gamme intermédiaire – principalement à Emmanuel Sanders et Deebo Samuel – complétant six pour 101 yards.

Le seul défaut sur ce disque? Un lancer déchaîné (eh bien, ça aurait pu être un lancer) Bashaud Breeland est intervenu pour une interception en première mi-temps. C’était aussi moche que cela puisse paraître.

À part, c’était une amélioration par rapport à sa saison régulière – et la preuve que Garoppolo pouvait débloquer un équipement supplémentaire lorsque son équipe avait le plus besoin de lui, au moins pendant les trois quarts. Voici comment il a performé sur ces lancers pendant le reste de 2019, ce qui suggère également pourquoi les Niners ont peut-être trouvé ces opportunités au milieu du terrain; Kansas City ne s’y attendait pas.

Avec Garoppolo déplaçant les chaînes pour de gros gains dans les airs et une attaque précipitée de barattage gardant les Chiefs hors d’équilibre, les Niners n’ont pas botté le ballon jusqu’au quatrième trimestre. C’est là que tout s’est détraqué.

Les 49ers ont mis cette victoire au Super Bowl sur les épaules de Garoppolo, pour le meilleur ou pour le pire (pire. C’était pire.)

Au cours des 3,5 trimestres du Super Bowl 54, les 49ers ont mené les Chiefs 20-10. Les chiffres de Garoppolo ressemblaient à ceci:

22 passes

18 réalisations

195 mètres

8,9 verges par passage

1 touché

1 interception

une note de passage de 99,8

Ce sont des numéros MVP du Super Bowl! Mais il a également été stimulé par un jeu précipité qui avait couru pour 109 verges sur seulement 17 touches. Shanahan, comme il a l’habitude de le faire dans le Super Bowl avec une avance, s’est détourné de la course. Les Niners n’ont couru le ballon que cinq fois au quatrième quart, dont l’un était une course de Garoppolo en troisième et longue. Cela avait du sens lorsque San Francisco travaillait sur un retour dans les trois dernières minutes, mais pas autant dans les 12 minutes qui l’avaient précédé.

Cela a concentré les projecteurs sur Garoppolo, qui ne pouvait pas résister à la pression. Ses quatre derniers disques, tous au quatrième trimestre, se sont terminés par un botté de dégagement, un botté de dégagement, un roulement de balles en baisse et une interception. Il n’a complété que deux de ses neuf dernières passes alors que les Chiefs ont percuté sa ligne et l’ont forcé à intensifier et à tenter des lancers face à une nouvelle pression:

Cette poussée en avant a gâché le timing de Garoppolo, l’a forcé à faire de mauvais lancers et a brouillé efficacement ses circuits. Il ne pouvait soudainement pas toucher des cibles en aval. Ses passes ont été englouties à la ligne de mêlée alors que Kansas City a fait exploser des contrefaçons de jeu qui n’ont trompé personne.

Selon Eric Eager de Pro Football Focus, Garoppolo n’a complété qu’une seule de ses neuf passes lorsque les Chiefs ont exercé une pression. Kansas City a transformé l’opportunité créée par l’offensive stagnante des Niners en touchés consécutifs et en une avance avec moins de trois minutes à jouer.

Cela a laissé Garoppolo tenter une séquence de victoires dans le Super Bowl – et après avoir guidé San Francisco vers sa propre ligne de 49 yards, il a lancé le seul passage qu’il voudra le plus de dimanche soir:

Garoppolo a pris le bon risque en troisième et -10 pour viser un Emmanuel Sanders ouvert en fond de champ. Il vient de lancer la mauvaise passe. Un jeu plus tard, la ruée vers la passe des Chiefs l’enveloppait en quatrième position pour ce qui était en fait un sac de jeu. Il essaierait encore une passe profonde dans la nuit. Il a été intercepté lors de ce qui s’est avéré être le dernier cliché offensif des Niners de la saison 2019.

Cela ne doit pas nécessairement être l’héritage de Jimmy Garoppolo (mais cela pourrait l’être)

Lorsque la pression a été réglée au maximum, du point de vue du Super Bowl et de la ruée vers les passes, Garoppolo s’est évanoui. Il ne pouvait pas voir à travers le brouillard de l’attaque des Chiefs, et cela a condamné l’approche de Shanahan à passer au quatrième quart. Alors que San Francisco ne pouvait pas se permettre de perdre le gaz contre Kansas City, la défense lourde de blitz de Steve Spagnuolo signifiait que les 49ers ne pouvaient pas passer efficacement non plus.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Garoppolo? Il a joué trois quarts de football assez forts au Super Bowl, ce qui n’a finalement été que suffisant pour briser le cœur collectif de la Bay Area. Malgré cela, ce n’était pas une performance perdue à la suite de sa première saison en tant que quart-arrière partant à temps plein de 16 matchs. Pendant près de 50 minutes, il ressemblait à un MVP du Super Bowl. Ensuite, une fois que les chefs l’ont compris, il ne l’a pas fait.

C’est un problème pour les Niners. Ce n’est pas insoluble. La différence entre hisser le trophée Lombardi pour San Francisco peut être résumée à 10 minutes de jeu d’un quart-arrière de 28 ans. Maintenant, les 49ers ont l’intersaison pour comprendre comment régler ces 10 minutes en 2020.