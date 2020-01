Jimmy Garoppolo peut toujours lancer si les 49ers en ont besoin dans le Super Bowl 54

Les 49ers ont couru partout les Packers dans le match de championnat NFC, amassant 285 verges au sol. Cela en dit long sur Raheem Mostert, le gars qui a fait la majeure partie de la course, ainsi que tous les joueurs qui bloquent pour lui. Mais que dit-il du quart-arrière Jimmy Garoppolo, qui a tenté seulement huit passes dans la victoire dominante de San Francisco 37-20?

Garoppolo a lancé pour seulement 77 verges contre les Packers, une semaine après avoir réussi 131 verges par la passe, un touché et un choix dans la ronde divisionnaire. Pendant ce temps, les 49ers ont accumulé près de 200 verges au sol contre les Vikings lors de la victoire 27-10.

Cela signifie-t-il que tout ce que les chefs doivent faire dans le Super Bowl est de savoir comment arrêter le jeu au sol des 49ers? Pas exactement – mais ce serait une bonne première étape.

La stratégie de courir, courir et plus de course a très bien fonctionné pour les 49ers, qui ont obtenu 220 yards de Raheem Mostert contre les Packers. Et cela a fonctionné lorsque Tevin Coleman s’est précipité sur 105 mètres contre les Vikings.

Cependant, Garoppolo n’a pas été un simple spectateur cette saison. Les 49ers n’ont pas eu besoin de Garoppolo pour lancer le ballon en séries éliminatoires, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas.

Garoppolo a déjà prouvé qu’il était une menace cette saison

Garoppolo a eu beaucoup de matchs forts en lançant le football cette saison. Il a réussi plus de 300 verges à trois reprises, a brisé 400 verges une fois, a obtenu une note de passeur supérieure à 100 neuf fois, a disputé sept matchs différents au cours desquels il a lancé plus d’un seul touché. Il a même lancé quatre touchés en trois matchs distincts, contre les Saints et les Cardinals (deux fois).

Ce jeu des Saints est un bon exemple de ce que Garoppolo peut faire. Les 49ers se sont retrouvés dans une fusillade contre Drew Brees, et les 49ers sont toujours sortis en tête. Dans la victoire 48-26, Garoppolo a terminé 26 des 35 passes pour 349 verges et quatre touchés avec une interception.

Un de ses atterrissages en particulier s’est démarqué:

Ce jeu avait Garoppolo rouler loin de la pression et frapper son homme – Kendrick Bourne – à l’arrière de la zone de but sur le secondeur. C’était la clé, étant donné que les pires choix de Garoppolo cette saison sont allés aux secondeurs. Cela a montré qu’il peut faire un gros jeu même lorsque les choses ne se passent pas particulièrement bien.

Avec moins d’une minute à jouer, Garoppolo a mené les 49ers sur une séquence victorieuse contre les Saints, l’un des quatre retours en force de la ligue au quatrième trimestre qu’il avait connus en 2019.

Au cours de la saison, Garoppolo a complété 69,1% de ses passes pour 3 978 verges, 27 touchés, 13 interceptions et une note de passeur de 102. Les choix sont préoccupants, bien que les chiffres puissent être trompeurs, car plusieurs de ces interceptions n’étaient pas entre les mains de ses récepteurs.

Ce n’est pas comme s’il n’avait RIEN contre les Packers

Garoppolo a complété 6 des 8 passes pour 77 yards tout en étant limogé une fois contre les Packers. Il est le premier quart-arrière à remporter un match éliminatoire en tentant huit passes ou moins depuis Bob Griese en 1974. Garoppolo est passé de l’avertissement de deux minutes jusqu’à 8h10 du quatrième trimestre – 94 minutes de temps réel – sans lancer un passer.

C’est à ce moment-là que les Packers ont commencé à faire leur retour. Le touché de Green Bay sur le disque précédent a fait un match à deux scores à 34-20. Tout de suite après, Garoppolo s’est mis au travail. Lors du premier jeu de la prochaine possession des 49ers, il a délivré un coup de 19 verges à George Kittle qui a déplacé les chaînes et a pris du temps.

Il avait également une passe de 10 verges pour Mostert pour les aider à déplacer le ballon sur le même disque.

Une chose à garder à l’esprit est la complexité de l’infraction des 49ers. Garoppolo est l’homme de pointe pour tout cela, et c’est son travail de s’assurer que tout le monde est correctement aligné avec toutes les pièces mobiles qui proviennent de l’attaque de Kyle Shanahan.

N’oubliez pas à quel point Shanahan aime utiliser le mouvement. C’est beaucoup:

Taux de mouvement / décalage des infractions de Kyle Shanahan depuis 2014 (@PFF):

CLE 2014: 56% (3e)

ATL 2015: 56% (2e)

ATL 2016: 59% (1er)

SF 2017: 66% (1er)

SF 2018: 71% (1er)

SF 2019: 78% (1er)

La moyenne de la NFL a bondi de 4% à 47% cette saison, et SF est 30% clair de cela. Niveaux d’utilisation fous. pic.twitter.com/gXb9MtDR5N

– Ben Linsey (@PFF_Linsey) 11 décembre 2019

Bien sûr, aligner votre équipe correctement et ne pas tout gâcher dans le processus est attendu de tous les quarts, mais c’est au moins un peu plus difficile lorsque votre entraîneur ne croit pas aux formations standard de la NFL.

C’est l’offense de Shanahan et Garoppolo la conduit. Il s’appuiera toujours sur un comité de joueurs, de la gestion de Mostert au blocage de Kittle en passant par la réception de gars comme Bourne, Emmanuel Sanders et Deebo Samuel.

Les Chiefs ont fermé Derrick Henry d’une manière qui semblait impossible, mais une équipe plus complète que les Titans auraient pu réagir. Ryan Tannehill n’était pas suffisant pour vaincre la sixième défensive contre la passe la plus efficace de la ligue, et les Chiefs sont repartis avec une victoire.

Cela dit, ils n’ont pas été confrontés à une infraction aussi variée que celle de Shanahan. Les 49ers ont une tonne de façons de gagner. Si les Chiefs se vendent pour arrêter la course dans le Super Bowl, Garoppolo a prouvé qu’il peut prendre le relais lorsque son équipe a besoin de lui.