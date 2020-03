JJ Redick a «une tonne de respect» pour la croissance de Dwight Howard

L’une des meilleures histoires des Lakers de Los Angeles pendant la saison NBA 2019-2020 a été l’arc de rédemption de Dwight Howard.

Howard a passé près d’une décennie à rebondir d’une équipe à l’autre après avoir affiché les futurs numéros du Temple de la renommée lorsqu’il a fait équipe avec JJ Redick, Jameer Nelson et d’autres sur l’Orlando Magic – une équipe qui a atteint les finales de la NBA 2009. avec lui en tête.

Howard a finalement trouvé une maison à Los Angeles cette saison après son premier passage infructueux avec eux, suivi des Houston Rockets, des Atlanta Hawks, des Charlotte Hornets et des Washington Wizards. Maintenant, il est l’un des grands hommes dont on parle le plus dans la ligue, car lui et JaVale McGee ont peut-être formé le meilleur coup de poing un-deux au centre de la NBA.

Redick, qui a passé six saisons avec Howard, a été particulièrement impressionné par ce qu’il a vu de 34 ans, selon Bill Oram de The Athletic:

“Pour lui d’accepter ce rôle et de s’épanouir dans ce rôle dans lequel il est en ce moment en dit long sur sa croissance en tant que personne, en tant que joueur”, a déclaré J.J. Redick, qui a passé six saisons avec Howard à Orlando. “Juste une tonne de respect pour lui et ce qu’il fait en ce moment.”

Ce qui se démarque le plus de Redick, ce ne sont pas les statistiques, mais plutôt la capacité d’Howard à être un acteur influent hors du banc après des années d’exigence d’être plus que cela:

“Il a été un gars qui a toujours obtenu de bons chiffres”, a déclaré Redick, “mais je pense qu’il a un impact très significatif sur la défensive sur les planches, le dépistage, le roulement vers les planches.”

Redick a vraiment été la définition d’un joueur de rôle dans la NBA et l’a fait sur un certain nombre d’équipes rivales, donc il connaît un bon joueur de rôle quand il en voit une. Et c’est exactement ce qu’a été Howard.

Howard est en moyenne en baisse de carrière dans tous les domaines, mais a été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe tout au long de la saison. Au cours des 10 dernières saisons, Howard n’aurait jamais été d’accord avec ce type de rôle, mais c’est un Howard très différent que la NBA voit.