JJ Redick commente les difficultés des Sixers, pourquoi il est parti pendant l’intersaison

La NBA est actuellement dans une suspension indéfinie car nous prenons tous les précautions nécessaires pour nous protéger pendant cette pandémie mondiale. Alors, il est maintenant temps pour les podcasts et plus de spéculations d’anciens membres des Philadelphia 76ers!

Un de ces anciens Sixers est JJ Redick qui a quitté Philadelphie après deux saisons très réussies dans la City of Brotherly Love et son absence a laissé les Sixers dans le besoin d’un tir de précision. De nouvelles pièces, Al Horford et Josh Richardson, ne se sont pas encore parfaitement mélangées avec Joel Embiid, Ben Simmons et Tobias Harris à l’attaque et cela a laissé les Sixers dans le groupe 6 au moment de la suspension de la ligue le 11 mars.

Redick a rejoint The Athletic’s Derek Bodner et Rich Hofmann sur leur podcast, Sixers Beat, pour expliquer pourquoi il avait quitté Philadelphie pendant l’intersaison malgré le succès de l’équipe. Il a cité l’entretien de sortie avec le directeur général Elton Brand car il avait l’impression que l’équipe allait dans une autre direction.

Redick a déclaré:

Elton était transparent avec moi. Ce n’était pas comme s’il avait dit “nous ne voulons pas que vous reveniez”, il a dit “nous voulons que vous reveniez”, et Philly a fait une offre. Vous pouvez lire un peu entre les lignes et j’ai eu l’impression qu’ils voulaient être plus gros à tous les niveaux. C’était juste le sens que j’avais. Une grande partie de notre ligue, chaque ligue est une sorte de ligue de copie et vous regardez la saison dernière avec les Raptors et les Bucks et avec les ailes et la zone avant, ils sont juste grands. J’ai eu l’impression qu’ils voulaient être plus gros.

Pour le contexte, Redick mesure 6 pieds 3 pouces tandis que Richardson mesure 6 pieds 5 pouces. En ce qui concerne les Sixers actuels, gros et maladroits, il a ajouté:

Quand ils ont fait les mouvements, Joel est resté au 5 et Ben au 1, tout le monde a en quelque sorte pris position. Al est allé 5 à 4, Tobias 4 à 3 et Josh 3 à 2. C’était en quelque sorte inévitable qu’ils auraient, en quelque sorte, une saison régulière inégale, mais finalement, j’espère que cela se jouera avec un peu de chance, nous avons des séries éliminatoires, Je pense que la pensée, et je ne parle pas pour Elton ici, était, bien sûr, de construire une équipe qui pourrait battre les Bucks ou battre Toronto en séries éliminatoires.

Il y a un optimisme croissant autour de la ligue selon lequel le jeu peut reprendre pour la saison 2019-20 et que les séries éliminatoires peuvent commencer. Si c’est le cas, ce sera le test ultime pour une équipe des Sixers qui a été vraiment construit pour les séries éliminatoires.

Pourtant, il aurait été très agréable d’avoir Redick dans cette équipe. Il a tiré 40,7% de la profondeur lors de son séjour à Philadelphie et il a en moyenne 17,6 points au cours des deux saisons. Ce fut un choc pour la plupart quand il a signé avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans très rapidement en agence libre.

Il ajouta:

Ce n’était pas comme si j’avais quitté la réunion en colère ou j’étais en colère contre Elton. C’était juste que je sais, après avoir été dans la ligue pendant 14 ans, et voir l’évolution de notre ligue, c’est que lorsque vous êtes proche, inévitablement, vous avez le désir de changer quelque chose, changeons quelque chose. J’ai totalement compris le raisonnement derrière cela. J’ai déjà dit cela, et ce n’est pas un coup dur pour la Nouvelle-Orléans, mais j’aurais adoré être de retour et terminer ma carrière à Philly.

Chaque fois que la saison reprend, les Sixers sont toujours en bonne position pour atteindre leurs objectifs. Avec un peu de chance, pour eux, ils pourront avoir cette opportunité.

