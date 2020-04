Jo Jo White repêché, Cousy prépare un record de la NBA avec 19 passes décisives

Ce jour-là, les Boston Celtics ont repêché le meneur du Temple de la renommée Jo Jo White lors du repêchage de 1969 de la NBA hors du Kansas.

White jouerait 10 saisons avec Boston, remportant deux championnats de la NBA avec les Celtics (1974, 1976), y compris un joueur par excellence de la finale en 1976, et a été élu à sept All-Star Games et deux All-NBA Teams entre autres distinctions.

Le natif de St. Louis jouerait en 488 matchs consécutifs finalement déraillé par une blessure au cours de la saison 1977-78, établissant un record de franchise dans le processus.

Il n’a jamais récupéré pour être un joueur de haut niveau par la suite et a été échangé aux Golden State Warriors pour un choix de première ronde en 1979.

C’est également l’anniversaire de la légende des Celtics, Bob Cousy, qui a récolté 19 passes décisives lors d’une victoire de 123-110 contre les Lakers de Minneapolis en 1959, que Boston aurait battu en quatre matchs pour remporter le championnat NBA de 1959.

L’exploit était un record NBA à l’époque, et un sommet en carrière pour le produit Holy Cross.

C’est aussi la date de trois victoires depuis la saison du dernier championnat des Celtics en 2007-08. Le premier a eu lieu en 2010 – une victoire de 115 à 104 sur les Raptors de Toronto.

La victoire a été soutenue par trois pointeurs du vétéran de 37 ans, Michael Finley, qui n’a presque pas joué après s’être tendu le dos… ramasser ses bagages.

“C’est à ce moment que vous savez que vous êtes vieux”, a plaisanté l’entraîneur-chef Doc Rivers (via l’Associated Press).

Le meneur Rajon Rondo a mené l’équipe avec 21 points et 7 rebonds, Paul Pierce a ajouté 20 points et 5 passes et Kevin Garnett a récolté 19 points.

La prochaine victoire de Boston a été une victoire de 86-72 contre les Indiana Pacers en 2012 avec 24 points de Pierce et 15 points et 7 planches de Garnett.

Ray Allen a ajouté 19 points et 6 rebonds sur le banc, mais c’est la défense de l’équipe qui a assuré la victoire, selon Rivers.

“Je pensais sur la défensive, nous avons été sensationnels ce soir”, a-t-il déclaré avec l’aimable autorisation de l’AP. “Dans un jeu où les tirs ne vont pas et vous pouvez toujours gagner le jeu, cela signifie que vous pouvez faire confiance à votre défense les nuits qui ne fonctionnent pas.”

Enfin, la plus récente victoire des Celtics à cette date a été une victoire de 107-96 contre les Wizards de Washington en 2013 qui a vu Pierce et KG revenir tous deux de blessure pour porter l’équipe devant le Wiz avec l’aide de l’attaquant Brandon Bass.

“Il semble toujours être au bon endroit, disponible”, a déclaré Pierce après que le natif de Baton Rouge a marqué 20 points pour l’équipe lors de la victoire. “Cela va être énorme pour nous s’il continue de bien jouer en séries éliminatoires, et la grande chose à ce sujet est qu’il fait tout cela en dehors des jeux hustle.”

Pierce a ajouté 15 points et 5 passes décisives, et le centre Chris Wilcox a inscrit 13 points et 5 planches sur le banc pour assurer la victoire.

