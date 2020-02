Joakim Noah explique comment Kevin Garnett a changé sa carrière

Kevin Garnett était l’un des joueurs préférés de Joakim Noah en grandissant. Cela dit, vous ne pouvez pas blâmer Noah d’être excité de faire face à Garnett en NBA.

Cependant, l’ancien joueur défensif de l’année a appris une précieuse leçon lors de sa première rencontre NBA avec Garnett qu’il a gardée avec lui pour le reste de sa carrière, via NESN.

“Je ne pense pas qu’il se souvienne parce que je pense que l’histoire signifiait beaucoup plus pour moi que pour lui, vous savez?” Noah a déclaré lundi dans l’épisode de Pardon My Take de Barstool Sports. «Je me souviens parce que j’avais des affiches KG sur mon mur, j’avais un maillot KG (explétif) en grandissant, alors c’est l’histoire. C’est ce qui s’est passé.

“Je me souviens de lui avoir posé une question sur, par exemple,” Tu vas travailler avec Joe? “J’essayais juste d’être cool. Je voulais juste dire quelque chose à mon idole et il a juste regardé: «Yo, à qui parles-tu (explétif)? À qui (explétif) pensez-vous que vous parlez? »

“A partir de ce moment, je jure devant Dieu, je vais vers lui”, a poursuivi Noah. «Chaque fois que nous jouons, nous y allons. Cela a changé ma carrière. Ce moment a changé ma carrière parce qu’à partir de ce moment, j’ai appris qu’il n’y a pas d’amour au combat et que c’est la compétition. À la fin de la journée, j’essaie de vous arracher la tête (explétive), vous essayez de m’arracher la tête, allons-y. J’essaie de gagner aussi mal que vous essayez de gagner. Je n’essaye pas de ne pas me faire d’amis. Ce moment là a tout changé. »

Joakim Noah et Kevin Garnett avaient une rivalité féroce. C’était toujours lorsque les deux piliers défensifs s’y attaquaient chaque fois qu’ils se faisaient face en NBA.

Le grand joueur de 34 ans a disputé 42 matchs avec les Grizzlies de Memphis la saison dernière. Il a en moyenne 7,1 points, 5,7 rebonds et 2,1 passes décisives tout en tirant à 51,6% sur le terrain. Il a travaillé pour les Los Angeles Lakers après que Los Angeles ait perdu DeMarcus Cousins ​​à cause d’une déchirure du LCA, mais les Purple et Gold ont fini par signer Dwight Howard contre Noah et Marreese Speights.

Noah, un ancien All-Star, a des moyennes en carrière NBA de 8,8 points, 9,1 rebonds et 2,8 passes en 667 matchs avec les Chicago Bulls, les New York Knicks et les Grizzlies.