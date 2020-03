Jodie Meeks perce 7 trios, marque 31 contre Cavs

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

La leçon d’histoire de vendredi nous ramène à l’équipe 2011-12 que la plupart des fans des Sixers regardent en arrière avec tendresse. Cependant, nous ne parlons pas d’André Iguodala ou de Jrue Holiday ou même de Thaddeus Young. Non, nous vous mettons au courant de la grande Jodie Meeks qui a organisé une clinique de tir contre les Cavaliers de Cleveland.

27 mars 2012

Les Sixers étaient au milieu d’une course serrée dans la division de l’Atlantique vers la fin de la saison écourtée. Ils avaient désespérément besoin d’une victoire et lorsqu’ils ont accueilli les Cavaliers, cela a donné l’occasion de remporter cette victoire. Après tout, les Cavs ne faisaient que jouer la corde à leur horaire et c’était un match mûr pour le choix de Philadelphie.

Les Sixers ont continué à gagner relativement facilement 103-85, mais ce n’étaient pas les suspects habituels de Philadelphie. Iguodala était sorti avec une blessure, alors les Sixers avaient besoin de quelqu’un pour se redresser. Ce gars s’est avéré être Meeks qui a récolté 31 points, un sommet en carrière, tout en forant sept de ses 10 tentatives de profondeur.

Personne ne s’attendait à ce que Meeks ait le jeu qu’il a fait, mais il a intensifié ses efforts et a réagi à sa grande soirée d’après-match en disant:

Je sais juste que j’étais ouvert. J’étais détendu et je viens de tirer. Je n’ai pas tourné non plus. Mais j’ai juste essayé de prendre de bonnes photos. Chaque fois qu’un tireur voit le ballon entrer dans le trou, cela lui donne confiance.

La victoire ce soir-là a propulsé Philadelphie à la première place de la division, mais malheureusement, ils n’ont pas pu y rester. Ils ont à peine fait les séries éliminatoires avec les 8 têtes de série à l’Est et ils ont bouleversé les 1 Bulls de Chicago lors de la ronde 1 avant de tomber contre les Celtics de Boston en 7 matchs difficiles en demi-finale.

.