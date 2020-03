Joe Biden cite Russell Westbrook comme exemple de personnage américain

Mercredi après-midi, la Californie comptait le troisième cas de coronavirus le plus confirmé de tous les États-Unis, avec 2 648, ne dépassant que l’épicentre actuel de la nation, New York (30 811) et le New Jersey voisin (3 675).

Los Angeles est la plus grande ville de Californie.

Selon le New York Times, les données de mercredi indiquaient 59 502 cas de COVID-19 aux États-Unis, dont 804 décès.

.