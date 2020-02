Joe Burrow a la meilleure réponse des «petites mains» pour un récit stupide de la NFL

La NFL Scouting Combine 2020 est là, ce qui signifie que les draftniks font ce qu’ils font le mieux: paniquer pour des choses très stupides. Le dernier centre sur le quart Joe Burrow, largement considéré comme le favori pour être le premier choix global des Bengals dans le repêchage. Alors, quelle carence avons-nous décidé de sur-analyser cette fois?

Burrow a de petites mains.

Chaque année, il y a toujours un quart-arrière dont les mains mesurent un peu plus petit que le reste du peloton, et la réaction est généralement exagérée. Les mains de Burrow ont atteint neuf pouces, ce qui a amené certains «experts» à se demander s’il aurait du mal à s’adapter au ballon légèrement plus grand de la NFL, malgré les quart-arrière notables aux petites mains qui l’ont précédé.

Burrow, à son crédit, prend tout cela dans la foulée.

Compte tenu de la retraite après avoir été informé que le ballon de football tombera de mes petites mains. Veuillez me garder dans vos pensées.

– Joey Burrow (@ Joe_Burrow10) 24 février 2020

C’est une réponse assez fantastique du jeune quart-arrière. La taille de la main est une mesure légitime, mais les gens qui en parlent pensent-ils vraiment que Burrow a atteint le stade de quart sans jamais lancer un ballon de football réglementé par la NFL? Il ne va pas se présenter au camp des Bengals, ramasser un ballon de football et commencer à paniquer. S’il y avait un problème avec sa capacité à tenir le ballon, nous le saurions.

Et pour ceux qui pensent aux jeux par temps humide, où il est plus facile de perdre l’adhérence sur un ballon de football: Burrow n’a pas joué dans un trop grand nombre d’entre eux au LSU, mais dans les cinq qu’il a joué, il a affiché un touché de 8: 2 pour l’interception rapport. En plus de cela, les mesures de la main sont souvent imprécises et trompeuses, et au total, vous avez une tempête de réaction excessive parfaite.

Patrick Mahomes – qui vient de remporter une victoire au Super Bowl, si vous l’avez oublié – a également répondu avec une très bonne réponse:

Mahomes est l’un des meneurs de jeu les plus dynamiques que nous ayons jamais vus au quart-arrière, et ses mains mesurent à 9 1/4 pouces, à peine plus grandes que celles de Burrow.

C’est le même quart-arrière qui vient de remporter le trophée Heisman pour son jeu et qui a aidé à renverser Clemson dans le championnat national des éliminatoires de football collégial. Regardez ses statistiques à partir de là (et ses mains parfaitement capables!):

Il n’y a vraiment rien de plus à dire sur tout cela que ce que Burrow a offert. Bien sûr, l’homme sait qu’il peut saisir et lancer un ballon de football NFL. Aucun éclaireur n’assiste à la moissonneuse-batteuse, n’est surpris par une mesure à la main, puis retire un gars de son tableau de bord … enfin, pas de bons de toute façon.