Joe Burrow va aux Bengales similaires à LeBron à Cavs

Le projet de la NFL, comme tous les autres événements de nos jours, se déroulera numériquement. Et bien que Klutch Sports ait beaucoup de ses propres espoirs de repêchage qui devraient aller en haut du premier tour, il semble comme un slam dunk à ce stade que les Bengals de Cincinnati choisissent Joe Burrow n ° 1 dans le prochain projet. Burrow, qui a remporté le trophée Heisman et conduit LSU à un championnat national, établit également des comparaisons avec LeBron James d’au moins un analyste de la NFL.

L’analyste de CBS et légende des Bengales, Boomer Esiason, a déclaré qu’il voyait des similitudes dans l’histoire des Bengals qui rédigeaient Burrow, qui est allé au lycée dans le sud de l’Ohio, et l’histoire de LeBron quand il a été repêché n ° 1 en 2003 pour les Cavaliers de Cleveland, selon les Bengals. .com.

“Je l’assimile à quand LeBron James est sorti de l’école secondaire sa dernière année et les Cavaliers avaient le premier choix”, dit Esiason. «Ils ont eu de bonnes années sous Larry Nance, mais ils n’ont jamais été considérés comme les Bulls, les Lakers ou les Celtics. Ils étaient les Cavaliers de Cleveland pour l’amour de Dieu. Il a grandi dans l’ombre de Cleveland et leur a apporté le championnat. C’est maintenant le temps de Joe Burrow. C’est son heure. Il doit rentrer à la maison et le faire correctement et c’est la raison pour laquelle ils le font directement. C’est ainsi qu’il devrait être écrit et c’est ainsi qu’il devrait le voir. »

(Hat-Tip Chris Rolling of Bengals Wire)

Bien que Burrow ait juste connu la meilleure saison que beaucoup aient jamais vue d’un quart-arrière de l’université, cela va prendre beaucoup plus que de se classer n ° 1 dans l’ensemble pour que son histoire se révèle comme celle de LeBron.

.