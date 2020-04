Joe et Clara Tsai font don de plus de ventilateurs à New York qu’on ne le pensait

Samedi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait deux annonces concernant la bataille de l’État contre le nouveau coronavirus qui comprenait le gouverneur des Brooklyn Nets Joe Tsai et son épouse, Clara Wu Tsai.

Tout d’abord, Cuomo a déclaré lors de sa conférence de presse de samedi que les Tsais, ainsi que d’autres, aidaient à faciliter le don de 1 000 ventilateurs à New York par le gouvernement chinois.

“C’est un gros problème et cela va faire une différence significative pour nous”, a déclaré Cuomo après avoir partagé la nouvelle du don.

Quelques heures plus tard, Cuomo a tweeté les Brooklyn Nets, les New York Knicks et la NBA collaboraient avec le consul général de Chine Huang Ping pour faire don d’un million de masques chirurgicaux «désespérément nécessaires» à New York.

Mais il s’avère que les Tsais fournissaient plus d’équipements de protection individuelle (EPI) que Cuomo ne l’avait initialement indiqué.

Selon ., les Tsais font don de 2,6 millions de masques, 170 000 lunettes et 2 000 respirateurs à New York. Le premier envoi de fournitures est arrivé jeudi, un autre samedi.

