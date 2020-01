Joe Harris continue de grimper la liste des 3 points de tous les temps

Joe Harris n’a pas pu acheter un seau de l’intérieur de l’arc tout au long de sa performance de huit points dans la défaite 117-106 des Nets contre les 76ers de Philadelphie mercredi. Cependant, le tireur d’élite de Brooklyn a été efficace en profondeur, terminant 2 pour 3 (0 pour 6 sur des tentatives à 2 points).

Et l’un de ces 3 points était légèrement plus important que l’autre. Pas à cause du moment où Harris a atteint ses trois ans – cela n’avait rien à voir avec le jeu lui-même.

Le premier 3 points que Harris a fait dans la victoire était le 517e qu’il a fait dans l’uniforme des Nets. Avec la marque, il a brisé le lien qu’il avait avec Joe Johnson (516) au n ° 4 sur la liste des 3 points de la franchise.

Il n’y a plus que trois joueurs devant Harris sur la liste de tous les temps. Vince Carter est troisième de tous les temps avec 638 tirs à 3 points. Kerry Kittles est n ° 2 à 687 et Jason Kidd est le leader de tous les temps de la franchise avec 813 pointeurs réalisés.

Mais tous ces joueurs l’ont fait dans le New Jersey. Ce qui signifie qu’en passant Johnson, Harris a fait plus de 3 points que quiconque a joué pour les Nets depuis leur déménagement à Brooklyn.

