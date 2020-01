Joe Harris et Garrett Temple devraient bientôt revenir

Joe Harris était le dernier joueur des Brooklyn Nets mordu par le bug de blessure. Il a dû rater le match de samedi contre les Milwaukee Bucks en raison de douleurs au bas du dos. Et il n’était pas le seul gardien de tir des Nets coincé sur la touche. Le Temple Garrett était également inactif samedi. Il a maintenant raté trois matchs consécutifs en raison d’une contusion au genou droit.

Maintenant, leurs blessures peuvent être le sous-produit de Harris et Temple prenant des rôles plus importants et un plus grand nombre de minutes alors que tout le monde sur les Nets a été aux prises avec des blessures.

Kenny Atkinson a déclaré aux journalistes après la perte de samedi que Temple “avait une tendance positive” vers un retour lundi. Atkinson a également informé les journalistes qu’il avait parlé à Harris après la perte et le gardien a dit à l’entraîneur-chef de Brooklyn qu’il se sentait mieux:

Avec un peu de chance, nous récupérons la GT et nous nous rétablissons, obtenons notre composition. Je pense que cela nous aidera.

Les Nets se remettent en action lundi à 15 h. lorsque les Philadelphia 76ers visitent Brooklyn.

