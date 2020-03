Joe Harris établit un sommet en carrière contre son ancienne équipe

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

En route vers les Brooklyn Nets 25 mars 2018 affrontement avec les Cavaliers de Cleveland, le total de buts marqués en carrière de Joe Harris était de 21 points. Il venait d’atteindre le cap en décembre, et c’était la seule fois où il avait atteint le cap des 20 points au niveau NBA.

Puis vint la visite de l’ancienne équipe de Harris, toujours dirigée par LeBron James. Les Cavs ont eu raison des Nets, remportant 121-114 (score plein), mais Harris s’est assuré de faire savoir à son ancienne équipe combien il avait grandi depuis son séjour à Cleveland.

Le tireur d’élite de Brooklyn a marqué 30 points sur le banc sur un tir de 11 pour 14. La moitié de ses tentatives de tir provenaient de l’extérieur de l’arc et il en a vidé six – à l’époque, c’était aussi un sommet en carrière pour Harris. (Il drainerait sept dans un match la saison prochaine.)

Harris a également réussi sept rebonds, deux passes et un vol.

“Joe a été un vrai professionnel”, a déclaré DeMarre Carroll à propos de Harris le soir de son grand match. “J’ai l’impression qu’il est l’un des gars clés qui montre dans quelle direction ce programme va et comment vous pouvez vous améliorer chaque jour.”

Carroll a terminé deuxième de l’équipe avec 18 points. Spencer Dinwiddie (16), Rondae Hollis-Jefferson (15) et D’Angelo Russell (12) ont également terminé chacun à deux chiffres. Caris LeVert a marqué huit points et mené Brooklyn avec sept passes décisives.

