Joe Harris prêt à représenter les Brooklyn Nets au NBA All-Star Weekend

Alors que la plupart des Brooklyn Nets peuvent commencer à recharger leurs batteries avec leur programme de pause avant la NBA All-Star terminé, Joe Harris et Spencer Dinwiddie ont encore du travail devant eux.

Même si on s’attendait initialement à ce que Dinwiddie ne reçoive pas d’invitation à participer au Skills Challenge, le meneur des Nets a eu l’opportunité et a été accepté. Il a remporté la couronne en 2018 et aura la chance de le reprendre au champion en titre, l’aile des Boston Celtics Jayson Tatum.

Harris, quant à lui, doit se battre pour conserver son titre de champion du concours en 3 points. Mais il a déclaré à YES Network après la victoire de mercredi qu’il était prêt à représenter son équipe et sa ville:

J’ai hâte d’aller représenter Brooklyn. De toute évidence, chaque fois que je peux participer au All-Star Weekend, c’est une occasion que je ne peux pas laisser passer. Donc, je suis impatient.

Les festivités du samedi soir de la NBA All-Star débutent à 20 h. Le Skills Challenge sera le premier événement.

