Joe Harris ressent-il l’impact de ses deux voyages de pré-saison en Chine?

Parmi ceux qui ont dû assumer plus de responsabilités pour Brooklyn alors que tant de Nets ont lutté contre des blessures, il y a Joe Harris. Sans Kyrie Irving et Caris LeVert, Harris, avec Spencer Dinwiddie et Taurean Prince, devrait marquer plus.

Bien sûr, Harris devrait fournir la plupart de ses scores au-delà de l’arc. Mais, le tireur d’élite des Nets ne soulève généralement pas un nombre écrasant de tirs. Harris est une pièce secondaire efficace. Sa présence le long du périmètre est presque aussi importante que sa capacité à en abattre un à longue distance à un moment donné.

Cependant, Harris n’a pas pu percer 3 pointeurs au même rythme que d’habitude. Oui, il tire 40,3% de la profondeur de la saison, ce qui est plus que fiable. Mais lorsque vous regardez de plus près, une tendance devient claire.

Au cours des 10 premiers matchs de la saison, Harris a tiré un énorme 49,1% en profondeur.

Des matchs 11-20, Harris a tiré 40,3% de trois.

La baisse au cours des 10 matchs suivants était beaucoup moins importante (40,0%) – mais il ne bougeait toujours pas dans l’autre sens.

Au cours des neuf derniers matchs (le n ° 40 est mercredi), Harris tire 33,3% à partir du territoire à 3 points.

Avoir Irving et LeVert de retour devrait aider Harris, mais Atkinson devra peut-être envisager de reposer sa meilleure menace de 3 points pendant une nuit ou deux.

Rappelez-vous, Harris est passé de jouer à l’équipe des États-Unis en Australie et en Chine au cours de l’été au camp d’entraînement en Amérique pour ensuite retourner en Chine, pour ensuite jouer un plus grand rôle pendant 26 matchs par nécessité. À un moment donné, tout cela rattrape un joueur. Étant donné que son pourcentage de 3 points est lentement passé d’un tronçon de 10 matchs à l’autre, il semble évident que Harris lutte contre la fatigue – et perd le combat.

