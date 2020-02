Joe Harris veut signer à nouveau avec Brooklyn Nets: “Pourquoi pas vous?”

Joe Harris est l’un des joueurs qui pourrait bénéficier le plus de la présence de Kyrie Irving et Kevin Durant au sol. Autant que cela offre aux Brooklyn Nets plus que sa capacité de tir à longue portée, il est à son meilleur lorsqu’il n’est pas l’option principale en attaque et peut flotter autour du périmètre.

Mais Harris a dû faire plus cette saison. Combinez ses responsabilités supplémentaires avec tous les voyages qu’il a faits pendant la pré-saison, et Harris n’a pas été la même menace de 3 points qu’il était en 2018-19.

Il tire toujours à plus de 40%, mais ses sommets et ses vallées sont trop éloignés. Donc, lorsque Durant et Irving sont prêts à partir en 2020-2021, Harris pourrait parmi ceux qui en bénéficient le plus – en supposant que le tireur à longue distance reste à Brooklyn.

Le contrat de Harris prend fin à la fin de 2019-2020. Il pourrait aller ailleurs s’il le voulait, ou les Nets pourraient décider qu’il n’est plus en forme. Bien que cette dernière option ne semble pas probable, la première semble possible – jusqu’à ce que Harris dise aux journalistes jeudi qu’il veut rester à Brooklyn, par Stefan Bondy du New York Daily News.

Certainement, pourquoi pas toi? Évidemment, ce sont des gars avec qui je me suis rapproché maintenant que je suis avec eux l’année dernière. Ce sont évidemment des joueurs incroyables. Vous voyez ce qu’ils sont capables de faire quand ils sont en bonne santé et jouent. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans la NBA qui ne voudrait pas jouer avec ces gars-là. – Harris

Tant que les superstars des Nets veulent que Harris soit là, il semble que les deux parties devraient être en mesure de comprendre quelque chose.

