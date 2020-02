Joe Ingles arrache un ventilateur pour une photo impolie

L’attaquant de l’Utah Jazz, Joe Ingles, a rassemblé de nombreux adeptes ces dernières années pour son approche sans faille du basket-ball.

Bien qu’il soit reconnaissant pour chaque admirateur qu’il rencontre, l’Australien de 32 ans a récemment parlé du comportement irrespectueux d’un fan qui a demandé une photo alors qu’il passait du temps avec sa famille.

Un gars me met un téléphone en face et me dit «selfie, selfie»… J’ai dit au moins s’il te plait. Alors dit “tu veux que je t’appelle monsieur aussi”?

Sérieusement, allez mec. Je n’ai aucun problème à avoir des photos avec des gens, mais au moins dites s’il vous plaît. Surtout si je suis avec ma famille.

– Joe Ingles (@ Joeingles7) 18 février 2020

Comme la plupart des joueurs de la NBA, Joe Ingles se réjouit de l’opportunité de dialoguer avec les fans et de partager un moment avec eux à travers de petites discussions et des photos.

Certains fans turbulents, cependant, semblent ne pas établir de limites lorsqu’ils traitent avec des célébrités en public.

De plus en plus d’athlètes ont parlé de ce type de situations avec les fans. L’année dernière, l’attaquant des Golden State Warriors Draymond Green a affirmé que les joueurs de la NBA étaient «vulnérables» lors de ces interactions.

Bien que le brossage d’Ingles avec un fan n’était pas de nature physique, de tels incidents ouvrent une fois de plus la discussion entre la dynamique joueur-fan.

Pendant ce temps, Joe Ingles en est maintenant à sa quatrième saison dans l’Utah. Il continue d’être l’une des pièces vitales de l’équipe jusqu’à présent dans sa campagne.

Jingles affiche une moyenne de 10,0 points, 4,0 rebonds et 5,2 passes décisives en 54 matchs avant la pause des étoiles. Le tireur de gauche abat également 43,3% de ses buts et frappe 39,6% de ses tirs depuis le centre-ville.

Sa capacité à jouer le rôle d’avant-garde continue d’être un atout crucial pour l’attaque de l’entraîneur-chef Quin Snyder.

Le Jazz est actuellement classé quatrième dans la Conférence de l’Ouest avec un dossier de 36-18. Ils ont remporté leurs quatre derniers matchs consécutifs avant de se diriger vers la pause.

Ingles aura certainement plus d’interactions avec les fans, surtout si l’Utah arrive loin en séries éliminatoires. Espérons que les fans diront «s’il vous plaît» avant de demander un selfie cette fois-ci.