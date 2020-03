Joe Ingles, incroyable histoire familiale du fils du coronavirus

La peur qui s’est propagée au même rythme que la pandémie de coronavirus, continue de saisir le monde du sport et est devenu très palpable dans le NBA. Après plusieurs points positifs, comme ceux de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, l’un des joueurs les plus solides et les plus cohérents de la ligue, car il est Joe Ingles, a offert des réflexions intéressantes sur la façon dont la quarantaine vit. L’Australien est chez lui à Salt Lake City avec sa famille, y compris les jumeaux de trois ans Jacob et Mila. Le premier d’entre eux souffre d’autisme et de problèmes dans son système immunitaire, ce qui le rend particulièrement vulnérable à un virus comme celui-ci.

“Quand j’ai découvert les résultats positifs de mes collègues, j’ai mis de la distance avec ma famille. J’ai demandé de faire le test le plus tôt possible et la vérité est que c’était une mauvaise boisson. Ils ont mis une sorte de tube par le nez et c’est 10 secondes dans lesquelles vous Beaucoup de choses me passent par la tête. J’ai eu peur pour mon fils et je me suis dit que j’étais prêt à tout pour le protéger “, révèle le tireur et meneur de jeu de Jazz, qui surprend par une déclaration catégorique. “Nous avons tous quitté le test avec des larmes aux yeux, à la fois à cause de son désagrément et à cause de la tension que nous avions accumulée”, a déclaré un homme qui, à 32 ans, semble avoir un long chemin à parcourir.

Cependant, interrogé sur le poids du basket-ball dans sa vie en ce moment, Joe Ingles est énergique. “Évidemment, j’adorerais jouer à nouveau et profiter de ma passion. Il y a des milliers de raisons de penser au basket, mais surtout c’est mon fils Jacob. S’ils m’assuraient qu’il le protégerait en cas de départ du basket et Australie, je le ferais sans hésitation. Oui. Je serais prêt à laisser le basket-ball à ma famille “, a-t-il déclaré dans des déclarations écrasantes qui montrent que dans une situation grave, tout perd de son importance en ce qui concerne la santé et les proches.

