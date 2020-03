Joe Lacob de Warriors se penche sur la santé publique et l’impact économique du coronavirus – The Athletic

Il y a de nouvelles légions d’experts en fauteuil commentant à la télévision et sur les réseaux sociaux la pandémie de coronavirus, puis le propriétaire et PDG de Warriors, Joe Lacob. Il est une rareté au milieu du bruit, car il a un diplôme de maîtrise de l’UCLA en épidémiologie, qui est l’étude de la distribution des maladies dans les populations.

Et en ce moment, c’est à peu près le sujet exact de la conversation non seulement dans le sport mais aussi dans le monde entier – jusqu’où le nouveau coronavirus se propagera-t-il. Jusqu’à présent, c’est plus de 120 000 infections dans le monde et 4 300 décès.

Lacob, qui possède également un diplôme de premier cycle en sciences biologiques, a parlé par téléphone et par courrier électronique mercredi soir peu de temps après que la NBA a suspendu la saison dans un avenir prévisible – une décision qui aura une gamme d’effets économiques sur tout le monde, des propriétaires de milliardaires aux horaires. les travailleurs de l’aréna. L’annonce de la NBA est intervenue peu de temps après avoir appris que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert avait préalablement testé positif pour le coronavirus. Quelques heures auparavant, les Warriors avaient précédemment déclaré que le match de jeudi contre les Brooklyn Nets au Chase Center se jouerait sans fans pour respecter un mandat de la ville de San Francisco sur la limitation des rassemblements publics.

Les antécédents de Lacob en matière de statistiques médicales le portent à croire qu’il est trop tôt pour avoir une idée concrète de la façon dont la maladie hautement contagieuse se déroulera, a-t-il déclaré, principalement en raison du manque de données sur les tests aux États-Unis et ailleurs.

“Ce que les gens ne savent pas, c’est le taux d’infection et le taux de mortalité”, a-t-il dit, notant que de nombreuses personnes sont asymptomatiques. Il est possible, a déclaré Lacob, que le taux de mortalité pourrait finir par se rapprocher de la saison traditionnelle de la grippe une fois qu’un régime de dépistage généralisé sera en place – peut-être plus proche du nombre de coronavirus observé en Corée du Sud.

Dans ce pays, où le gouvernement a mis en place une chaîne de laboratoires et de procédures de test des coronavirus, le taux de mortalité a été signalé à 0,7% tandis que l’Organisation mondiale de la santé a le nombre mondial à 3,4% – un chiffre que les experts estiment trop élevé car de nombreuses personnes ne sont pas testées et ne savent même pas qu’elles sont malades avant de se remettre.

Le manque de bonnes données alimente la peur et l’anxiété, a déclaré Lacob, il est donc beaucoup trop tôt pour avoir une bonne compréhension de la façon dont l’arrêt de la NBA affectera les Warriors ou l’une des entreprises et des travailleurs auxiliaires qui dépendent des matchs de basket-ball et des événements du Chase Center. pour le revenu.

“Honnêtement, je ne sais pas encore. L’impact économique de tout cela est énorme », a-t-il déclaré. «Nous venons de perdre pratiquement tous nos revenus dans un avenir prévisible. Mais nous avons d’énormes dépenses qui ne disparaissent pas. Je ressens pour ces employés à temps partiel et les restaurants locaux et les chauffeurs Uber et toutes les personnes de service qui gagnent leur vie dans et autour d’événements comme le nôtre. Aujourd’hui, de nombreuses petites entreprises de la ville de San Francisco seront touchées par cette série d’événements. »

Toute retombée économique est un sous-produit des décisions prises par des agents publics qui tentent de faire face à une crise sanitaire exacerbée par un manque de bonnes données.

«Lorsque ces services de santé municipaux et ces politiciens exécutent des mandats étendus, qu’ils soient appropriés ou non, ils créent beaucoup de difficultés par inadvertance. Conséquences inattendues. Je me rends compte qu’ils essaient de protéger la population. Mais il y a des conséquences », a déclaré Lacob.

Ces conséquences financières varieront selon l’acuité de leur impact en raison de la grande disparité des situations économiques en cause.

Lacob, un capital-risqueur, est copropriétaire de l’équipe avec le magnat du cinéma Peter Guber. Le groupe de propriété qu’ils dirigeaient a payé 450 millions de dollars pour les Warriors en 2010. L’équipe le mois dernier a été évaluée par Forbes à 4,3 milliards de dollars, troisième en NBA.

Les joueurs de la ligue gagnent en moyenne 6,9 ​​millions de dollars en salaire annuel cette saison. Stephen Curry de Golden State arrive en tête de liste des salaires à 40 millions de dollars en 2019-2020. Les cadres supérieurs des ligues et des équipes reçoivent des centaines de milliers, voire des millions de dollars de salaire. La NBA a enregistré un chiffre d’affaires total de 8,7 milliards de dollars la saison dernière, dont une part importante est générée par ses contrats de télévision annuels de 2,6 milliards de dollars avec ESPN, ABC et TNT jusqu’en 2025.

Le salaire minimum à San Francisco est de 15,59 $ l’heure et le minimum fédéral est de 7,25 $ l’heure. Les Warriors emploient 1 500 employés à temps partiel à temps partiel, à divers taux de rémunération, pour les jeux. C’est ce que les autres arènes utilisent pour les jeux et les événements.

Indépendamment de la façon dont le coronavirus se joue en fin de compte, ce sont les employés aux échelons inférieurs qui sont les plus à risque financièrement à mesure que les jeux et les événements sont mis en veilleuse. Ce sont les huissiers et les preneurs de billets et les agents de sécurité qui font que les événements se produisent. Le président et chef de l’exploitation de Warriors, Rick Welts, a déclaré aux journalistes plus tôt dans la journée qu’il était préoccupé par ce personnel.

«Pour moi, c’est la partie la plus difficile parce que nous avons un certain nombre de ceux qui vivent de chèque de paie à qui cela va avoir un impact beaucoup plus que cela n’aura un impact sur nos joueurs, moi (le directeur général Bob Myers) ou quiconque dans cette pièce », a déclaré Welts. “Je ne veux pas que cela se perde dans la conversation sur ce que quelque chose comme ça signifie en termes d’impact sur notre ville, car cela va bien au-delà de l’activité principale de jouer à des jeux de basket-ball NBA.”

Mercredi, d’autres propriétaires de la NBA ont fait écho aux inquiétudes concernant les employés horaires.

Le propriétaire de Dallas Mavericks, Mark Cuban, s’est engagé à les aider financièrement: “Les Mavs travailleront avec nos employés horaires et ceux des arénas pour s’assurer qu’ils continueront à avoir des revenus”, a-t-il déclaré par e-mail. «Je sais que les Hawks font la même chose.»

Le Cubain a copié le propriétaire des Hawks d’Atlanta Tony Ressler sur l’e-mail et il a répondu: “Nous sommes en effet et sommes convaincus que c’est à la fois la bonne chose à faire et de bonnes affaires”, écrit-il.

La NBA aurait envisagé de jouer à des jeux sans fans dans les arènes ou de suspendre les jeux pendant un certain temps. La nouvelle de Gobert a apparemment hâté une décision.

(Photo de Lacob et Guber: Kyle Terada / USA TODAY Sports)

