Joe Tsai demande que davantage de tests COVID-19 soient disponibles

Le gouverneur des Brooklyn Nets Joe Tsai et son épouse, Clara Wu Tsai, se sont mobilisés pour New York dans la bataille de l’État contre la nouvelle épidémie de coronavirus, New York étant devenue l’épicentre de la pandémie.

Entre jeudi et samedi, les Tsais ont fait don de 2,6 millions de masques, 170 000 lunettes et 2 000 respirateurs à New York. Mais Tsai appelle à faire plus.

Sur Twitter, Tsai a répondu à un tweet de Bill Gates qui se lisait comme suit:

Le gouvernement fédéral doit intensifier les tests: beaucoup plus de tests devraient être disponibles et nous devrions agréger les résultats afin de pouvoir identifier rapidement des volontaires potentiels pour les essais cliniques et savoir avec confiance quand il est temps de revenir à la normale.

Tsai a ensuite écrit:

Nous avons besoin de plus de tests. Sinon, nous ne pouvons pas trouver les porteurs de virus asymptomatiques qui pourraient être contagieux. Besoin d’un programme efficace pour TESTER, TRACER et ISOLER.

