Joe Tsai dépasse la liste Forbes des propriétaires d’équipes sportives les plus riches du monde

Joe Tsai a beaucoup fait récemment pour New York dans sa lutte contre la nouvelle épidémie de coronavirus. Il a aidé à la livraison de respirateurs, de masques et d’équipements de protection individuelle.

Avant cela, le gouverneur des Brooklyn Nets s’est assuré que l’équipe et les employés à temps partiel et horaires du Barclays Center étaient informés qu’ils seraient indemnisés pour les matchs et les événements annulés qui avaient été programmés entre le début de la fermeture et la fin du mois de mai.

Mais tout cela a un coût: l’argent. Cependant, ce n’est pas un secret que pour être propriétaire d’une franchise sportive professionnelle, il faut être très, très aisé. Tsai ne fait pas exception.

En fait, selon Forbes, Tsai est l’une des personnes les plus riches à posséder une équipe sportive professionnelle. Il est à égalité au neuvième rang de la liste avec Stanley Kroenke, le propriétaire de Kroenke Sports & Entertainment, qui possède les Rams de Los Angeles, Arsenal, Colorado Rapids, Denver Nuggets et Colorado Avalanche. Bien que l’épouse de Kroenke, Ann Walton Kroenke, soit officiellement propriétaire des Denver Nuggets et du Colorado Avalanche.

Kroenke et Tsai ont chacun une valeur estimée à 10 milliards de dollars.

Tsai est le deuxième propriétaire de la NBA le plus riche, derrière seulement Steve Ballmer des Los Angeles Clippers – qui se trouve être le propriétaire du sport professionnel le plus riche du monde avec une valeur nette de 52,7 milliards de dollars.

