Joe Tsai indemnise le personnel après une suspension

Le coronavirus affecte la NBA, car ils ont dû reporter (au moins) leurs matchs. Alors que la pandémie fait ressortir le pire chez les gens, elle aide également des gens exemplaires comme Mark Cuban, Kevin Love et Joe Tsai à montrer à quel point ils peuvent être gentils en ces temps difficiles.

Anthony Puccio du Nets Daily a révélé que Tsai rejoindrait le propriétaire des Dallas Mavericks pour payer leur personnel respectif pendant la suspension de la ligue. Il met également l’Amour sur le devant de la scène, alors que les Cavaliers de Cleveland auraient fait un don considérable pour aider à la subsistance des personnes avec lesquelles il travaille.

Tsai se joint à Cuba pour planifier une indemnité journalière pour le personnel de l’arène. Kevin Love a partagé un généreux don. Corrigez-moi s’il y en a d’autres…

C’est tellement important. A parlé avec les huissiers / la sécurité de Barclays et plusieurs ont dit comment ils en avaient besoin pour joindre les deux bouts. https://t.co/nEnp1lXDLA

– Anthony Puccio (@APOOCH) 13 mars 2020

Tout le monde sait que diriger une équipe NBA n’est pas une promenade dans le parc. Même en saison normale, il est difficile de réduire les dépenses tout en maximisant vos revenus. Chaque franchise a ses propres mesures de réduction des coûts qu’elle met en œuvre. Il est également compréhensible d’un point de vue commercial qu’ils ne paieront pas leurs employés pendant la pause.

Cependant, il est louable que Cuban et Tsai aient eu l’empathie de marcher dans la peau de leurs employés et de leur assurer qu’ils ne manqueraient pas de ressources financières pendant la fermeture temporaire de la ligue. Ce n’est pas facile d’assumer le fardeau financier pendant la suspension, et cela coûtera sans aucun doute beaucoup d’argent aux deux propriétaires.

Cubain, Love et Tsai sont des exemples de véritable philanthropie à une époque où la maladie rend l’interaction humaine presque impossible. Étant donné qu’il y a maintenant deux propriétaires qui s’y sont engagés, il n’est pas impossible de voir d’autres équipes emboîter le pas dans les prochains jours. Dans un monde où le coronavirus est dans l’esprit de beaucoup de gens. des gestes comme ceux-ci peuvent aller très loin.