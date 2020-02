Joel Embiid a prédit que les médias le diviseraient, Ben Simmons

Joel Embiid savait que les temps difficiles sur un uniforme des Philadelphia 76ers viendraient tôt ou tard. Plus important encore, il était bien conscient qu’une fois qu’ils l’auraient fait, les médias essaieraient de le diviser, lui et sa co-star Ben Simmons.

Les deux étoiles ont été analysées au microscope au cours des derniers mois, car les Sixers semblent être une coquille de ce que leur potentiel suggère.

Via Andrew Potter de 94 WIP Sports Radio:

«Il y a quelques années, je l’avais prédit. J’ai dit, et je suis sûr que si vous retournez dans les archives et tout ce que vous pouviez voir, je prédis que les médias – avec mes réseaux sociaux et Ben – iraient et essaieraient de nous séparer », Embiid a déclaré Rachel Nichols d’ESPN. «Donc, au bout du compte, nous savons ce que nous devons faire. Je l’aime, j’aime jouer avec lui. C’est un talent spécial. Il nous aide beaucoup, donc je pense que nous pouvons accomplir quelque chose de spécial. »

Il y a deux semaines, Chris Broussard est allé sur The Herd avec Colin Cowherd de Fox Sports 1 pour signaler qu’il y avait de la jalousie entre Simmons et Embiid.

. @ Chris_Broussard rapporte que le problème du vestiaire des Sixers semble être de la jalousie entre Simmons et Embiid. 😳 pic.twitter.com/soClZtDqgO

– SPORTSRADIO 94WIP (@SportsRadioWIP) 6 février 2020

Cela n’a fait que rapprocher le microscope d’autant plus que les analystes ont examiné le langage corporel, les poignées de main (ou leur absence) et les interactions globales du duo des Sixers All-Star dans les jeux et les entraînements.

Cette faille n’a lieu que parce que les Sixers ne gagnent pas comme prévu. La spéculation pourrait rapidement disparaître si Embiid et Simmons se lancent dans la course et propulsent les Sixers à une graine supérieure à la cinquième place dans l’Est, ce qui était déjà attendu d’eux après avoir renforcé leur liste cet été avec les ajouts d’Al Horford et Josh Richardson ainsi que des accords de swing pour fortifier le banc des Sixers avec quelques tireurs à Glenn Robinson III et Alec Burks.